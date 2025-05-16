ЗС РФ обстріляли Костянтинівку: є загиблі та поранені, подробиці

У п'ятницю, 16 травня, внаслідок російських обстрілів Костянтинівки на Донеччині загинули двоє мирних жителів — дрон-камікадзе влучив в цивільну автівку.

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Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Близько 11:30 російські війська атакували Костянтинівку безпілотником "Молния-1", влучивши в цивільну автівку. Загинули 55-річний водій і 57-річний перехожий біля укриття, ще двоє людей отримали поранення.

"Постраждали двоє містянок віком 53 та 72 роки. У них діагностовано осколкові поранення, опіки і мінно-вибухову травму", — повідомили в прокуратурі.

За 15 хвилин після першої атаки війська РФ вдарили по Костянтинівці FPV-дроном, поранивши 72-річну жінку на місцевому ринку. Вона отримала мінно-вибухову травму та осколкові поранення, її стан – важкий.

Нагадаємо, в ніч на 16 травня, армія Росії атакувала Україну дронами "Шахед" із півночі, півдня та сходу. У Києві пролунали вибухи, сили ППО працювали по російських безпілотниках.

Тієї ж ночі росіяни завдали ударів по Одеському та Білгород-Дністровському районах, поранили трьох людей і зруйнували будинок директора зоопарку. Внаслідок атак було пошкоджено житлові будинки, легкові автівки, а в кількох місцях спалахнули пожежі.