Атака на Одещину: росіяни поранили трьох людей та зруйнували будинок директора зоопарку (фото)
Вночі 16 травня росіяни ударили по Одеському та Білгород-Дністровському районам. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автівки. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.
Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація.
Як йдеться у повідомленні, внаслідок атаки постраждали троє людей: один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка — у вкрай тяжкому стані. Лікарі борються за їхнє життя та здоров’я.
Всі відповіді служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти мирного населення Одещини.
Як також повідомили в Одеському зоопарку, російський безпілотник поцілив у будинок їхнього директора Ігоря Білякова. Його житло знищено.
"На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів, тому наразі він не має можливості відповідати на дзвінки. Просимо поставитися з розумінням до цієї ситуації", — зазначили в зоопарку.
У ДСНС додали, що внаслідок влучання зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж з 3 автомобілями. На місцях спалахнули пожежі, які рятувальники спільно з добровольцями оперативно ліквідували. Від ДСНС залучали 10 одиниць техніки та 37 вогнеборців. Від місцевої пожежної команди 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.
Нагадаємо, армія Росії атакувала Україну дронами "Шахед" уночі 16 травня з півночі, півдня і сходу. У Києві пролунали вибухи, сили ППО працювали по російських дронах.
Фокус також писав, що 15 травня окупанти запустили по Україні 110 безпілотників різного типу. Атака тривала до ранку, о 5:30 в Івано-Франківській області чули вибухи.