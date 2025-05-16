Атака на Одещину: росіяни поранили трьох людей та зруйнували будинок директора зоопарку (фото)

Вночі 16 травня росіяни ударили по Одеському та Білгород-Дністровському районам. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автівки. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

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Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація.

Як йдеться у повідомленні, внаслідок атаки постраждали троє людей: один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка — у вкрай тяжкому стані. Лікарі борються за їхнє життя та здоров’я.

Всі відповіді служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти мирного населення Одещини.

Зруйнований будинок в Одеській області Фото: ДСНС

Як також повідомили в Одеському зоопарку, російський безпілотник поцілив у будинок їхнього директора Ігоря Білякова. Його житло знищено.

"На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів, тому наразі він не має можливості відповідати на дзвінки. Просимо поставитися з розумінням до цієї ситуації", — зазначили в зоопарку.

У ДСНС додали, що внаслідок влучання зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж з 3 автомобілями. На місцях спалахнули пожежі, які рятувальники спільно з добровольцями оперативно ліквідували. Від ДСНС залучали 10 одиниць техніки та 37 вогнеборців. Від місцевої пожежної команди 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.

Нагадаємо, армія Росії атакувала Україну дронами "Шахед" уночі 16 травня з півночі, півдня і сходу. У Києві пролунали вибухи, сили ППО працювали по російських дронах.

Фокус також писав, що 15 травня окупанти запустили по Україні 110 безпілотників різного типу. Атака тривала до ранку, о 5:30 в Івано-Франківській області чули вибухи.