Атака в Одесской области: россияне ранили трех человек и разрушили дом директора зоопарка (фото)

Ночью 16 мая россияне ударили по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома и легковые автомобили. В нескольких местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

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Об этом сообщила Одесская областная военная администрация.

Как говорится в сообщении, в результате атаки пострадали три человека: один мужчина, после получения медицинской помощи, продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести, пострадавшая женщина — в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь и здоровье.

Все ответы службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против мирного населения Одесской области.

Разрушенный дом в Одесской области Фото: ГСЧС

Как также сообщили в Одесском зоопарке, российский беспилотник попал в дом их директора Игоря Белякова. Его жилье уничтожено.

"К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому сейчас он не имеет возможности отвечать на звонки. Просим отнестись с пониманием к этой ситуации", — отметили в зоопарке.

В ГСЧС добавили, что в результате попадания разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, гараж с 3 автомобилями. На местах вспыхнули пожары, которые спасатели совместно с добровольцами оперативно ликвидировали. От ГСЧС привлекали 10 единиц техники и 37 пожарных. От местной пожарной команды 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Напомним, армия России атаковала Украину дронами "Шахед" ночью 16 мая с севера, юга и востока. В Киеве прогремели взрывы, силы ПВО работали по российским дронам.

Фокус также писал, что 15 мая оккупанты запустили по Украине 110 беспилотников разного типа. Атака продолжалась до утра, в 5:30 в Ивано-Франковской области слышали взрывы.