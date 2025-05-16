В Україні ФСБ РФ вербує молодь: як діяти у випадку отримання повідомлення (відео)

Спецслужби Росії продовжують вербувати українців, що може призвести до загибелі тих, хто погодиться допомогти ворогу. Цьому можна і потрібно завадити.

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповідає, що робити у випадку виходу на контакт ФСБ РФ.

В Україні продовжується вербування російськими спецслужбами

В Україні триває масове вербування російськими спецслужбами через інтернет. Найчастіше під вплив росіян потрапляють підлітки та молодь, яка хоче "легко" підзаробити. Це далеко не поодинокі випадки. Проблема вербування набула масштабів національної загрози. Служба безпеки України зафіксувала понад 600 випадків, коли українців намагалися втягнути в диверсійні дії проти своїх же співгромадян.

Вербування ФСБ починається просто з повідомлення : "Хочеш підзаробити?". Після цього людині пропонують, наприклад, перенести пакунок або намалювати графіті на стіні тощо. Це на перший погляд може здатися грою або "підробітком". Втім, кінцева мета ворога — використати і позбутися людини. Виконавців наказів росіян часто підривають під час такого завдання, аби не залишити свідків.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, 22% завербованих — діти віком до 18 років. Їх використовують як витратний матеріал. Це вже сталося в Івано-Франківську, Кам’янці-Подільському, Рівному та інших містах України.

Служба безпеки України застерігає українців від "легких підробітків", за якими ховається смертельна небезпека. У випадку отримання такого повідомлення потрібно негайно повідомити відповідні служби, адже це питання безпеки вашої області та України в цілому.

Посилання на Telegram-бот СБУ для повідомлення про підозрілі завдання: t.me/spaly_fsb_bot

Нагадаємо, 16 травня внаслідок російських обстрілів Костянтинівки на Донеччині загинули двоє мирних жителів — дрон-камікадзе влучив у цивільну автівку.

Також Фокус писав про початок літнього наступу росіян у Харківській області — бої точаться за стратегічно важливі Липці та Куп’янськ-Вузловий. Українські сили оборони стримують натиск, але ворог не припиняє спроб прориву, посилюючи обстріли та тиск на мирне населення.