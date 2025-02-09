"Найцінніший агент ФСБ": ЗМІ розкрили нові деталі співпраці ексглави СБУ в Криму Кулініча з РФ

За словами працівників СБУ, Кулініч передав секретні дані до РФ і дестабілізовував роботу СБУ на півдні України. В перші години вторгнення РФ він не вжив ніяких заходів, вивіз працівників СБУ в інший регіон та навіть відбирав зброю в деяких з них.

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Підозрюваний в державній зраді колишній керівник управління СБУ Олег Кулініч, якого українські правоохоронці затримали в липні 2022 року, мав зв'язки з представниками спецслужб РФ. Про це пише британське видання The Sunday Times з посиланням на співрозмовників в українських спецслужбах.

Журналісти пишуть, що Кулініч зробив хорошу кар’єру в Службі безпеки України (СБУ), пройшовши шлях від оперативника до начальника відділу, а пізніше став довіреним помічником одного з представників провладної партії Зеленського "Слуга Народу".

"Кулініч був найціннішим агентом ФСБ Росії в Україні. Його діяльність можна порівняти з діяльністю Кіма Філбі, який знищив MI6 зсередини. Його посада дозволяла йому отримати доступ до життєво важливих секретних даних про обороноздатність [України]", — розповів журналістам неназваний високопоставлений представник української контррозвідки.

Видання пише, що завдяки своєму доступу до найближчого кола правлячої партії, Кулініч отримав посаду очільника управління СБУ в Криму. Починаючи з 2020 року, підозрюваний почав дестабілізувати роботу цього управління СБУ.

"Він знищив їх контррозвідувальну роботу. У квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, на яких виявляв слабкі місця в обороні України", – заявив один з офіцерів СБУ.

Згодом виявилося, що підозрюваний збирав інформацію про пересування президента Зеленського та передавав її росіянам. Саме тоді він потрапив під пильний нагляд контррозвідки СБУ, яку очолював тоді нинішній глава спецслужби Василь Малюк.

Він помітив, що Кулініч часто їздив за кордон одночасно з Сівковичем, колишнім відставним генералом, який переховувався у РФ та мав тісні контакти з місцевими спецслужбами. Українські розвідники багато років стежили за Сівковичем, а потім стеження почалося й за ексочільником кримського СБУ.

"У січні 2022 року британський уряд назвав Сівковича одним із чотирьох колишніх українських політиків, які контактували з російськими спецслужбами, і США наклали на нього санкції на тій підставі, що він "брав участь у керованих російським урядом діях впливу з метою дестабілізації України", — пишуть журналісти.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, Кулініч знав про план заходу російських військ з Криму, але ніяким чином про це не повідомляв владу.

"У перші години вторгнення він блокував будь-які спроби донести до керівництва СБУ реальну ситуацію в регіоні. Він не вжив заходів щодо захисту державного суверенітету та порушив накази, вивіз своїх співробітників в інший регіон. Він навіть відбирав зброю у співробітників СБУ", — повідомив журналістам один з працівників СБУ.

Через тиждень з початку вторгнення Росії Кулініча було звільнено, а 16 липня 2022 року його затримали співробітники ДБР та СБУ за звинуваченням у державній зраді та передачі росіянам державних таємниць. Сам підозрюваний свою провину заперечує, а в разі доведення його вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Справа ексначальника СБУ в Криму Олега Кулініча — що відомо

16 липня 2022 року затримали ексглаву СБУ в АР Крим Кулініча за підозрою у держзраді. Місце затримання колишнього начальника Служби безпеки в АРК не розголошувалося.

Вже за два дні ДБР повідомило про підозру Кулінічу, яку інкримінували державну зраду, створення та керівництво злочинної спільноти та передачу даних у РФ. Після того його обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

24 липня ЗМІ повідомили деталі підозри проти ексначальника СБУ в Криму. За інформацією журналістів, ексглаву управління СБУ в Криму та колишнього заступника секретаря РНБО курувало ФСБ. Вони приховали інформацію розвідки від вищого керівництва України, тому для ЗСУ напад ЗС РФ із боку Криму став несподіванкою.