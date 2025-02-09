"Ценнейший агент ФСБ": СМИ раскрыли новые детали сотрудничества экс-главы СБУ в Крыму Кулинича с РФ

По словам сотрудников СБУ, Кулинич передал секретные данные в РФ и дестабилизировал работу СБУ на юге Украины. В первые часы вторжения РФ он не принял никаких мер, вывез работников СБУ в другой регион и даже отбирал оружие у некоторых из них.

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Подозреваемый в государственной измене бывший руководитель управления СБУ Олег Кулинич, которого украинские правоохранители задержали в июле 2022 года, имел связи с представителями спецслужб РФ. Об этом пишет британское издание The Sunday Times со ссылкой на собеседников в украинских спецслужбах.

Журналисты пишут, что Кулинич сделал хорошую карьеру в Службе безопасности Украины (СБУ), пройдя путь от оперативника до начальника отдела, а позже стал доверенным помощником одного из представителей провластной партии Зеленского "Слуга Народа".

"Кулинич был самым ценным агентом ФСБ России в Украине. Его деятельность можно сравнить с деятельностью Кима Филби, который уничтожил MI6 изнутри. Его должность позволяла ему получить доступ к жизненно важным секретным данным об обороноспособности [Украины]", — рассказал журналистам неназванный высокопоставленный представитель украинской контрразведки.

Издание пишет, что благодаря своему доступу к ближайшему кругу правящей партии, Кулинич получил должность главы управления СБУ в Крыму. Начиная с 2020 года, подозреваемый начал дестабилизировать работу этого управления СБУ.

"Он уничтожил их контрразведывательную работу. В апреле 2021 года он инициировал масштабные антитеррористические учения в Херсонской области, на которых выявлял слабые места в обороне Украины", — заявил один из офицеров СБУ.

Впоследствии оказалось, что подозреваемый собирал информацию о передвижении президента Зеленского и передавал ее россиянам. Именно тогда он попал под пристальное наблюдение контрразведки СБУ, которую возглавлял тогда нынешний глава спецслужбы Василий Малюк.

Он заметил, что Кулинич часто ездил за границу одновременно с Сивковичем, бывшим отставным генералом, который скрывался в РФ и имел тесные контакты с местными спецслужбами. Украинские разведчики много лет следили за Сивковичем, а затем слежка началась и за экс-главой крымского СБУ.

"В январе 2022 года британское правительство назвало Сивковича одним из четырех бывших украинских политиков, которые контактировали с российскими спецслужбами, и США наложили на него санкции на том основании, что он "участвовал в управляемых российским правительством действиях влияния с целью дестабилизации Украины", — пишут журналисты.

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, Кулинич знал о плане захода российских войск из Крыма, но никаким образом об этом не сообщал властям.

"В первые часы вторжения он блокировал любые попытки донести до руководства СБУ реальную ситуацию в регионе. Он не принял меры по защите государственного суверенитета и нарушил приказы, вывез своих сотрудников в другой регион. Он даже отбирал оружие у сотрудников СБУ", — сообщил журналистам один из работников СБУ.

Через неделю с начала вторжения России Кулинич был освобожден, а 16 июля 2022 года его задержали сотрудники ГБР и СБУ по обвинению в государственной измене и передаче россиянам государственных тайн. Сам подозреваемый свою вину отрицает, а в случае доказательства его вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Дело экс-начальника СБУ в Крыму Олега Кулинича — что известно

16 июля 2022 года задержали экс-главу СБУ в АР Крым Кулинича по подозрению в госизмене. Место задержания бывшего начальника Службы безопасности в АРК не разглашалось.

Уже через два дня ГБР сообщило о подозрении Кулиничу, которому инкриминировали государственную измену, создание и руководство преступного сообщества и передачу данных в РФ. После того ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

24 июля СМИ сообщили детали подозрения против экс-начальника СБУ в Крыму. По информации журналистов, экс-главу управления СБУ в Крыму и бывшего заместителя секретаря СНБО курировало ФСБ. Они скрыли информацию разведки от высшего руководства Украины, поэтому для ВСУ нападение ВС РФ со стороны Крыма стало неожиданностью.