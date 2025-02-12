Очолював штаб Антитерористичного центру: голова СБУ Малюк особисто затримав агента ФСБ

Українські силовики використовуючи агента ФСБ для дезінформації. Загалом СБУ задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності зловмисника.

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У середу, 12 лютого, Служба безпеки затримала посадовця, який з 2016 року очолював штаб Антитерористичного центру СБ України. Про це повідомили в українській спецслужбі.

Наголошується, що голова СБУ Василь Малюк особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника та очолив операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації керівник відомства напряму доповідав президенту Володимиру Зеленському.

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Як розповів Василь Малюк, під час розробки і багатоходової реалізації спецоперації, СБУ використала всі можливі гласні та негласні форми та методи діяльності та широку палітру оперативно-технічних заходів.

За рахунок шифрованих програмних закладок фахівці спецслужби проникли у мобільні термінали та комп’ютери зрадника, документуючи збір і передачу відповідної інформації ворогу. Окрім того, таким чином СБУ тривалий час передавала ФСБ РФ дезінформацію. Загалом СБУ задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності зловмисника.

Як зазначається, про деталі спецоперації СБУ повідомить найближчим часом.

Нагадаємо, минулого року співробітники Служби безпеки разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, який на той момент очолював ОСУВ "Хортиця", затримали підполковника із Волинської області. Зрадник працював на ворога за "ідею", не отримуючи грошової винагороди.

Також Фокус писав, що Служба безпеки затримала за держзраду тимчасового виконувача обов'язків начальника Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.