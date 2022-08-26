Зрадник серед своїх: СБУ затримала керівника Інституту підготовки кадрів власної служби (фото)

Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Всі обставини встановлюють.

Служба безпеки України затримала за держзраду тимчасового виконувача обов'язків начальника Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Правопорушника взяли під варту.

"У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів", — поінформували у СБУ.

[ + – ] СБУ затримала керівника Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Раніше ми повідомляли, що в перші дні повномасштабної війни в Києві діяла мережа агентів Росії, яка координувала наступ військ РФ на столицю, Службі безпеки України вдалося знешкодити угруповання, її членами виявилися жителі Києва віком 35-45 років.

Нагадаємо, що Служба безпеки України під час контрдиверсійної спецоперації у прифронтових районах Миколаївської області затримала агента головного управління генштабу ЗС РФ.

Також ми писали, що СБУ запобігла планам Федеральної служби безпеки РФ в організації провокацій до Дня Незалежності. Російські силовики намагалися організувати постановочні "акції протесту" з критикою військового керівництва.