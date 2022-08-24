На Миколаївщині СБУ спіймала "мисливця на HIMARS" (фото)

За даними слідства, російська розвідка завербувала чоловіка після того, як побачила в його соцмережах висловлювання на підтримку вторгнення Росії в Україну.

Служба безпеки України під час контрдиверсійної спецоперації в прифронтових районах Миколаївської області затримала агента головного управління генштабу ЗС РФ, повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією відомства, місцевий житель збирав розвіддані про дислокацію, переміщення й озброєння Сил оборони України на півдні країни. Контррозвідники СБУ з'ясували, що його головне завдання було встановити координати бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS.

"Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки та проведення диверсій і ракетних ударів", — зазначили в СБУ.

За даними контррозвідки, зрадника завербував кадровий співробітник військової розвідки Росії після початку повномасштабного вторгнення. Вибір на нього впав через його відверто прокремлівські погляди на війну проти України, які він висловлював у соцмережах. Із українцем зв'язалися через месенджер.

"Після вербування він приступив до виконання ворожих завдань щодо розвідувально-підривної діяльності, — зазначили в СБУ. — Відомості про об'єкти переправляв своєму куратору з РФ по закритих каналах електронного зв'язку у вигляді детальних схем, які після передачі знищував".

Під час обшуку в будинку затриманого знайшли мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором. Після цього зраднику повідомили про підозру та відправили під арешт.

Раніше на Донеччині затримали двох російських агентів, які розвідували позиції HIMARS на східному фронті. За даними слідства, крім цього, затримані передавали окупантам із так званої "ДНР" дані про підрозділи української армії та розташування іншої техніки. Також їх підозрюють у передачі росіянам точних координат системи водопостачання в Селидовому Донецької області, по якій ворог завдав ракетного удару. Через це населений пункт залишився без водопостачання.

Нагадаємо, в Одесі співробітники СБУ затримали медпрацівника, який передавав окупантам позиції ЗСУ.