СБУ викрила в Одесі медпрацівника, який здавав окупантам позиції ЗСУ (фото, відео)

Отриману інформацію ЗС РФ хотіли використати для завдання ракетних ударів і планування роботи ДРГ в області.

Служба безпеки повідомила про викриття та затримання агента РФ, який збирав розвідувальні дані про дислокацію підрозділів української армії, а також функціонування аеродромів та військових полігонів на Одещині. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, завербованим виявився медпрацівник однієї з держустанов регіону. Підозрюваний не приховував своїх проросійських поглядів і відверто висловлювався в Telegram-каналах, якими займаються спецслужби РФ. Пропозицію про співробітництво медичний працівник отримав через месенджер.

Як стверджують у СБУ, агент РФ у своїх доповідях інформував окупантів про чисельність особового складу ЗСУ та військової техніки, яка розташована на полігонах. Окрім цього, підозрюваний передавав відомості з точними координатами об'єктів Сил оборони, вказував кількість облаштованих захисних споруд та детально описував територію, що прилягає до місць дислокації підрозділів української армії.

[ + – ] СБУ викрила медпрацівника в Одесі, який працював на ЗС РФ [ + – ] СБУ викрила медпрацівника в Одесі, який працював на ЗС РФ [ + – ] СБУ викрила медпрацівника в Одесі, який працював на ЗС РФ

Отриману інформацію ЗС РФ хотіли використати для завдання ракетних ударів і планування роботи ДРГ. Спілкування з кураторами відбувалося з дотриманням конспірації, оскільки коригувальник не хотів здобути "неприємності у держустанові".

Підозрюваному пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу — "Державна зрада". Суд відправив агента РФ під варту, і якщо його провину доведуть, йому загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

[ + – ] СБУ викрила медпрацівника в Одесі, який працював на ЗС РФ

Нагадаємо, раніше СБУ викрила та затримала колаборанта, який співпрацював з окупантами та коригував ракетний удар ЗС РФ по будівлі Харківської ОДА.

Також повідомлялося, що СБУ видворила з України двох кримінальних авторитетів, які намагалися вступити до лав столичних добровольчих підрозділів.