СБУ викрила в Одесі медпрацівника, який здавав окупантам позиції ЗСУ (фото, відео)
Отриману інформацію ЗС РФ хотіли використати для завдання ракетних ударів і планування роботи ДРГ в області.
Служба безпеки повідомила про викриття та затримання агента РФ, який збирав розвідувальні дані про дислокацію підрозділів української армії, а також функціонування аеродромів та військових полігонів на Одещині. Про це повідомляє пресцентр відомства.
За даними правоохоронців, завербованим виявився медпрацівник однієї з держустанов регіону. Підозрюваний не приховував своїх проросійських поглядів і відверто висловлювався в Telegram-каналах, якими займаються спецслужби РФ. Пропозицію про співробітництво медичний працівник отримав через месенджер.
Як стверджують у СБУ, агент РФ у своїх доповідях інформував окупантів про чисельність особового складу ЗСУ та військової техніки, яка розташована на полігонах. Окрім цього, підозрюваний передавав відомості з точними координатами об'єктів Сил оборони, вказував кількість облаштованих захисних споруд та детально описував територію, що прилягає до місць дислокації підрозділів української армії.
Отриману інформацію ЗС РФ хотіли використати для завдання ракетних ударів і планування роботи ДРГ. Спілкування з кураторами відбувалося з дотриманням конспірації, оскільки коригувальник не хотів здобути "неприємності у держустанові".
Підозрюваному пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу — "Державна зрада". Суд відправив агента РФ під варту, і якщо його провину доведуть, йому загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила та затримала колаборанта, який співпрацював з окупантами та коригував ракетний удар ЗС РФ по будівлі Харківської ОДА.
Також повідомлялося, що СБУ видворила з України двох кримінальних авторитетів, які намагалися вступити до лав столичних добровольчих підрозділів.