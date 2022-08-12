СБУ затримала зрадника, який навів ракетний удар на Харківську ОДА (відео)

Колаборантом виявився колишній співробітник правоохоронних органів, якого завербували у 2019 році під час в'їзду на територію Росії.

Служба безпеки повідомила про викриття агента спецслужб РФ, який збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів Збройних Сил України на Донбасі та коригував ракетні удари по Харкову. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними СБУ, зрадником виявився колишній співробітник правоохоронних органів, завербований спецслужбами РФ у 2019 році при в'їзді на територію Росії.

Куратори доручили колаборанту збирати розвіддані про дислокацію підрозділів ЗСУ на сході країни. Крім цього, за наведеннями зрадника ЗС РФ здійснили ракетний удар по будівлі Харківської обласної держадміністрації та ще по семи цивільних об'єктах. Для коригування обстрілів, як зазначають у СБУ, підозрюваний використав заздалегідь підготовлені канали зв'язку.

Розвіддані колишній силовик надсилав у вигляді текстових файлів з докладним описом об'єктів та інформацією про знаходження в них людей. Після вербування та короткого інструктажу спецслужби РФ перевели колаборанта в "режим очікування".

"З початком повномасштабного вторгнення на зв'язок з агентом вийшов його російський "куратор" і поставив завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на сході України. У разі успішного виконання вказівок окупантів, вони обіцяли "вивести" свого поплічника на територію Росії та оформити громадянство країни- агресора", — продовжили в СБУ і додали, що чоловіка викрито контррозвідкою.

Під час обшуків правоохоронці виявили протипіхотні міни, вогнепальну зброю з боєприпасами, радіостанції, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами ведення незаконної діяльності.

Колишньому правоохоронцю вручили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо суд доведе провину колаборанта, то йому загрожує довічне ув'язнення.

[ + – ] СБУ затримала агента РФ, який навів ракетний удар на Харківську ОДА

Нагадаємо, 11 серпня СБУ повідомила про затримання військового експерта, якого підозрюють у роботі на спецслужби РФ. За даними силовиків, уродженець Києва за завданням кураторів збирав розвідувальні дані про закупівлю та постачання іноземного озброєння в Україну.

Також повідомлялося, що контррозвідка СБУ викрила агента спецслужб РФ у харківському управлінні.