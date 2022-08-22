Передавали дані про місцезнаходження HIMARS: СБУ затримала двох інформаторів РФ (відео)

За даними слідства, двоє жителів Донецької області передавали дані про військову техніку та позиції ЗСУ ворогові. Через їхні дії Селидове залишилося без водопостачання.

Офіс Генпрокуратури спільно зі Службою безпеки України затримали двох мешканців Донецької області за підозрою у колабораціонізмі. Про це повідомляє пресслужба генпрокуратури.

За даними слідства, чоловіки передавали окупантам з "ДНР" дані про підрозділи української армії, розташування реактивних систем залпового вогню HIMARS на території Донецької області, а також іншої техніки.

Також мешканці підозрюються у передачі ЗС РФ точних координат системи водопостачання у Селидовому Донецької області, по яких ворог завдав ракетного удару. Через це у населеному пункті відсутня централізована подача води.

Молоді люди проходять за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Досудове розслідування та оперативний супровід надають співробітники управління СБУ у Черкаській області.

Нагадаємо, за даними СБУ, лише один із 20 ракетних ударів РФ припадає на військовий об'єкт — усі інші по цивільній інфраструктурі.

Раніше СБУ затримали медпрацівника, який передавав позиції ЗСУ в Одесі.