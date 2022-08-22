Передавали данные о местоположении HIMARS: СБУ задержали двух информаторов РФ (видео)

По данным следствия, двое жителей Донецкой области передавали данные о военной техники и позициях ВСУ врагу. Из-за их действий Селидово осталось без водоснабжения.

Офис генпрокуратуры совместно с Службой безопасности Украины задержали двух жителей Донецкой области по подозрению в коллаборационизме. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По данным следствия, мужчины передавали оккупантам из "ДНР" данные о подразделениях украинской армии, расположение реактивных систем залпового огня HIMARS на территории Донецкой области, а также другой техники.

Также жители подозреваются в передачи ВС РФ точных координат системы водоснабжение в Селидовом Донецкой области, по которым враг нанес ракетный удар. Из-за этого в населенном пункте отсутсвует централизованная подача воды.

Молодые люди проходят по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность. Досудебное расследование и оперативное сопровождение оказывается сотрудниками управления СБУ в Черкасской области.

Напомним, по данным СБУ, только один из 20 ракетных ударов РФ приходится по военному объекту — все остальные по гражданской инфраструктуре.

Ранее СБУ задержали медработника, который передавал позиции ВСУ в Одессе.