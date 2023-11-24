Гроші, помста та робота спецслужб РФ: генерал-майор СБУ розповів, як стають зрадниками (відео)

Російські окупанти роками випестували власну агентуру у владних структурах України, а зараз шукають інформаторів та навідників по соцмережах.

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Росія розуміє, що готувати власних агентів всередині країни все важче, тому намагається з усіх сил вербувати пересічних громадян для диверсійної роботи, вишукуючи їх по соцмережах, відверто пропонуючи зраджувати Україну. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, експерт з національної безпеки Віктор Ягун.

"Вони активно використовують моніторинг соцмереж та вишукують людей, які категорично проти незалежності України, або тих, хто сумнівається в доречності продовжувати протистояти окупантам, — каже Віктор Ягун. — Звичайно шукають і прихильників колишніх партій типу ОПЗЖ чи "шарійців", заборонених в Україні проросійських партій, а далі відверто надають пропозицію бути коригувальниками чи інформаторами".

Зазвичай, каже експерт, все починається з якихось нескладних завдань, за які виплачується грошова винагорода. На щастя, відповідні спецслужби давно "набили руку" на таких зрадниках і доволі швидко їх знаходять та затримують.

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Експерт зауважує, що в будь-якому суспільстві завжди є і буде мінімум 10-15% незадоволених своєю владою чи країною, частина з яких при правильній роботі ворожих спецслужб зможе стати справжнім зрадником чи погодиться на колаборацію з супротивником. Але тут треба розрізняти ідейних колаборантів та випадкових.

"Є приклад, коли один з робітників колонії отримав нові документи та зарплатню від окупаційної влади та продовжував виконувати свою роботу, — зазначає Віктор Ягун. — Він так і не зрозумів, що тим самим він стає колаборантом, бо по суті його обов'язки жодним чином не змінились".

Слід зазначити, що колаборантом стає той українець, який працює на силові чи адміністративні структури окупантів (поліція, тюрми, мерія і т.д.). Коли людина забезпечує роботу соціальних структур в окупації (рятівники, медики, вчителі, робітники ЖКГ і т.д.), то вони за законом не є колаборантами, хоча ідейно, звичайно, можуть підтримувати ворога.

Чому стають зрадниками та колаборантами

За словами пана Ягуна, процес, який відбувається на окупованих територіях дуже складний в аспекті зради. Наприклад, може спрацювати аспект "із грязі в князі". Вчора ти був ніхто, а сьогодні цілий голова якоїсь сільради.

Або, наприклад, може проявитись фактор помсти. Оточення тебе не цінувало? А от окупанти цінують і дають перспективну роботу та якусь особливу "пайку" в умовах війни. Тому кожен випадок зради чи колаборації є по-своєму унікальним і ворожі спецслужби постійно шукають "ключики" до таких людей, шукають їх слабкі моральні місця.

Коли РФ стала готувати зрадників України

На думку експерта, ця робота почалась після того, як Росія трішки скинула із себе економічні проблеми 90-х.

"Напевно, десь до 95-того року при Кравчуку таких активних агентурних дій Росія не проводила, тому що у РФ була купа власних негараздів, — зауважує Віктор Ягун. — Але згодом вони все активніше стали намагатись працювати в цьому аспекті".

Особливо спроби дестабілізувати ситуацію агентурним шляхом посилились з приходом Путіна на керівну посаду в ФСБ, каже експерт. Певна категорія російської еліти спробувала здійснити реванш в Криму, але тоді їм це не вдалося, бо українські спецслужби реагували на випередження і не допускали подібного сценарію.

Але РФ роками продовжувала намагатись просувати "своїх" до української влади. Одним з яскравих прикладів є Олександр Якименко, якій очолював СБУ за часів Януковича, а тепер переховується у РФ, як зрадник України. Його ситуація цікава, бо народившись в Естонії, маючи перспективну службу підполковником в російській авіації, він чомусь несподівано опинився в Донецьку й очолює таку важливу державну структуру.

Таких випадків і прикладів дуже багато, каже Віктор Ягун. Тому в цьому випадку важливим інструментом є робота спецслужб та люстрація, бо без неї подібні персони й далі можуть випливати на державну поверхню. Цього вкрай важливо не допускати заради безпеки України, підкреслив експерт.

Раніше Фокус розповідав, що в Харкові судитимуть за зраду працівника "Укренерго". Він передавав інформацію своєму колишньому співробітнику на окуповану територію.