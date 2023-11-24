Передавав інформацію окупантам: в Харкові судитимуть за зраду працівника "Укренерго" (фото)

Харків'янин, за даними слідства, передавав інформацію своєму колишньому співробітнику на окуповану територію. Для роботи на окупантів підозрюваний використовував дані з робочої бази "Укренерго".

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Працівник "Укренерго" з Харкова допомагав армії РФ готувати удари по енергетичній інфраструктурі. Він передавав дані про енергосистему на окуповану територію. Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

62-річний харків'янин підозрюється у допомозі армії РФ. За даними слідства, інформацію про енергосистему, яку чоловік передавав своєму колишньому співробітнику на окуповану територію, РФ використовувала для підготовки ударів по критичній інфраструктурі.

62-річного харків'янина підозрюють у допомозі армії РФ Фото: пресслужба Харківської облпрокуратури

Справу розглядатиме Дзержинський райсуд Харкова.

"Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 62-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, харків'янин використовував дані з робочої бази "Укренерго". Його колега наразі проживає на тимчасового окупованих територіях Луганщини. Той надавав дані про українські АЕС, ТЕС та ТЕЦ російським службам.

Зазначимо, що за добу 23-24 листопада через бойові дії на Харківщині пошкоджено два газопроводи низького тиску.

"Є відключені споживачі. Також є відключення споживачів через нові ворожі обстріли. Енергетики працюють над відновленням електропостачання — за добу повернули світло 28 абонентам", — сказано у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, Фокус у подробицях повідомляв про те, що відбувається в енергосистемі України восени, напередодні зимового сезону.

Також експерти аналізували, що буде з електроенергією в Україні взимку. За їхніми словами, в нинішній ситуації, з урахуванням складнощів на теплових станціях та очікуваною мінусовою температурою, поява графіків відключень споживачів неминуча.

До слова, наразі для України діють обмеження в плані імпорту електроенергії, щоб покрити дефіцит в енергосистемі.