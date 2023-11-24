Передавав інформацію окупантам: в Харкові судитимуть за зраду працівника "Укренерго" (фото)
Харків'янин, за даними слідства, передавав інформацію своєму колишньому співробітнику на окуповану територію. Для роботи на окупантів підозрюваний використовував дані з робочої бази "Укренерго".
Працівник "Укренерго" з Харкова допомагав армії РФ готувати удари по енергетичній інфраструктурі. Він передавав дані про енергосистему на окуповану територію. Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
62-річний харків'янин підозрюється у допомозі армії РФ. За даними слідства, інформацію про енергосистему, яку чоловік передавав своєму колишньому співробітнику на окуповану територію, РФ використовувала для підготовки ударів по критичній інфраструктурі.
Справу розглядатиме Дзержинський райсуд Харкова.
"Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 62-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України)", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, харків'янин використовував дані з робочої бази "Укренерго". Його колега наразі проживає на тимчасового окупованих територіях Луганщини. Той надавав дані про українські АЕС, ТЕС та ТЕЦ російським службам.
Зазначимо, що за добу 23-24 листопада через бойові дії на Харківщині пошкоджено два газопроводи низького тиску.
"Є відключені споживачі. Також є відключення споживачів через нові ворожі обстріли. Енергетики працюють над відновленням електропостачання — за добу повернули світло 28 абонентам", — сказано у повідомленні міністерства.
Нагадаємо, Фокус у подробицях повідомляв про те, що відбувається в енергосистемі України восени, напередодні зимового сезону.
Також експерти аналізували, що буде з електроенергією в Україні взимку. За їхніми словами, в нинішній ситуації, з урахуванням складнощів на теплових станціях та очікуваною мінусовою температурою, поява графіків відключень споживачів неминуча.
До слова, наразі для України діють обмеження в плані імпорту електроенергії, щоб покрити дефіцит в енергосистемі.