З кожним градусом ризик відключень ближче. Що відбувається в енергосистемі України

В компанії "Укренерго" заявили про наявний дефіцит в енергосистемі, а Міненерго збирається перевірити, чому сім блоків теплових електростанцій терміново пішли в аварійний ремонт. Тим часом, експерти радять підготуватися – зимовий період буде із відключеннями споживачів.

Related video

Ситуація в енергосистемі України наблизилась до критичної. В НЕК "Укренерго" вчора 23 листопада поінформували, що наразі триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій, а в енергосистемі є дефіцит електроенергії. "Диспетчерський центр "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту, відключення споживачів не прогнозується. Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години", — йдеться у повідомленні оператора. Експерти кажуть – вплив холодної погоди на ситуацію в енергосистемі був неминучим. "Сніг та мороз впливають на зростання споживання, і частину блоків теплових електростанцій вивели в ремонт, а ще була аварія на магістральній лінії, ризики підвищеної аварійності є", — прокоментував Андріан Прокіп, аналітик з питань енергетики Українського інституту майбутнього.

Теплова енергетика не рятує: що не так із генерацією в Україні

В "Укренерго" зазначають: споживання збільшилось через похолодання й спричинило додаткове навантаження на електростанції, що, зі свого боку, спричинило зупинку та вихід в аварійний ремонт кількох блоків. Тим часом, міністр енергетики України Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду України провести оперативну перевірку стану енергоблоків теплової генерації, які терміново та позапланово було виведено в аварійний ремонт. Нагадаємо, 22 листопада в аварійний ремонт вийшли 7 блоків теплових станцій – це 6 блоків компанії "ДТЕК Енерго" та один компанії "Центренерго". Крім того, до 30 листопада знаходяться в плановому ремонті два блоки Трипільської ТЕС ("Центренерго"). Отже, добове виробництво електроенергії суттєво впало, а споживання, навпаки, зросло, і на ринку утворився дефіцит.

Експерти кажуть: термінові ремонти на ТЕС України були неминучі, адже там давно використовується вкрай застаріле обладнання.

Теплова генерація має застаріле обладнання, яке може постійно виходити з ладу навіть без обстрілів з боку ЗС РФ

"З кожним градусом вниз системі потрібно 200 додаткових МВт потужності, щоб перекрити споживання. Половина генерації у нас недоступна, а те, що доступно, ділиться на категорії. Десь 65-70% — більш-менш робоче, все інше – зовсім металолом. І цей металолом запускається і виключається. І так відбувається багато років. Просто раніше було багато блоків, і можна було запустити інші. Зараз вибору немає. І як тільки вийшли якісь блоки з роботи, все, маємо дефіцит, який поки що покриваємо імпортом і аварійною допомогою", — коментує Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

До війни в Україні також були проблеми з ремонтами на ТЕС, але тоді було доступно більше станцій, зокрема, працювала така важлива для системи ЗАЕС

За його словами, із проблемами зіткнулися не лише ТЕС державної компанії "Центренерго", де також наявна проблема дефіциту вугілля, але й станції компанії "ДТЕК Енерго". "Вилетіло" 7 блоків, з яких 6 – це "ДТЕК Енерго". Таким блокам – 52 роки, і в них ніхто не вкладав великих грошей, щось шаманили, не більше, об’єктивно це – металолом. І в нього ще й прилітає. Прилетіло – блок вийшов з роботи. Якийсь блок відремонтували, а інший не вийшло відремонтувати. Ситуація складна", — розповів Фокусу Олександр Харченко.

Купувати – дорого: чи допоможе українцям пережити зиму Європа

За даними "Укренерго", наявного на ринку обсягу імпортної електроенергії не вистачило для того, щоб замістити весь обсяг невиробленої зупиненими блоками електроенергії, і заради зменшення навантаження на блоки ТЕС при недостатньому обсязі імпорту, "Укренерго" було змушене активувати аварійну допомогу від операторів систем передачі Румунії, Словаччини, Польщі, загальним обсягом 1800 МВт-год.

Важливо

ЗС РФ вдарили по енергооб'єктах України 60 разів. Де були блекаути й наскільки серйозні збитки

"Перетоки з-за кордону дуже важливі, без допомоги ЄС ми б вже почали відключення споживачів. Поки що весь дозволений ліміт імпорту ми не використовуємо, але треба розуміти, що не всі країни завжди готові допомагати, і аварійна допомога – дорога, за неї доводиться платити. Тому отримання електроенергії від європейських країн, звісно, допомагає не відключати споживачів, але неможна довготерміново на це покладатися, це просто дорого", — каже Олександр Харченко.

Перетоки електроенергії із країн ЄС серйозно допомагають Україні вистояти, але цього може бути недостатньо, щоб пройти зиму без відключень Фото: Telegram

Андріан Прокіп теж каже, що наразі погоджений із ЄС обсяг можливого імпорту не дуже великий, але він і не використовується повністю. "Ми не використовуємо ліміт імпорту на 80-90%, і цей імпорт електроенергії, в тому числі, обмежується економічними чинниками – ціна на зовнішніх ринках не підпадає під цінові обмеження, які ми маємо в Україні на ринку "на добу наперед". Напевно, є економічні причини не надто використовувати імпорт", — вважає експерт.

Відключення неминучі: що буде з електроенергією в Україні взимку

Експерти кажуть, у нинішній ситуації, з урахуванням складнощів на теплових станціях та очікуваною мінусовою температурою, поява графіків відключень споживачів неминуча.

"Скоріше за все, будуть обмеження потужності, будуть графіки. Зима впливає, споживачі змінюють рівень споживання, і можуть бути відключення навіть без впливу наслідків дій агресора, у нас очікуваний пік трохи менше, ніж доступні потужності плюс імпорт, ми все одно навіть без обстрілів впирались би в графіки обмеження потужності чи відключень", — каже Андріан Прокіп.

Чим холодніше, тим вище ризики появи графіків відключень споживачів Фото: dzvin.media

А на думку Олександра Харченка, за умови температури мінус 10-12 градусів обсяг споживання стає таким, що не перекривається виробництвом плюс імпортом. "Я думаю, за таких умов погодних в пікові години почнуться відключення на 1-2 годину. Це не катастрофа, але це цілком можливий сценарій", — вважає експерт.

Важливо

Загрожують тотальні відключення. Як Україна провалила підготовку до опалювального сезону

Він також вважає, що цей сезон не буде найстрашнішим, але наступна зима в Україні може бути набагато гіршою, якщо терміново не реалізувати проєкти із відбудови генерації.

Якщо температура впаде до мінус 10 градусів, споживачів почнуть відключати на 1-2 години

"Вугільна генерація може "випадати" зараз навіть без атак. Єдина можливість врятувати ситуацію – повернути ЗАЕС хоча би на 2-3 блоки робочими. Тоді в нас є запас міцності і кілька років на відновлення енергетики. А якщо цього не вийде зробити за будь-яких причин, наприклад, не зможуть блоки запрацювати, бо росіяни серйозно зашкодять стану станції. Тоді будуть дуже серйозні проблеми з генерацією. Побудувати новий об’єкт генерації – це два роки. Це якщо коштів багато і дуже поспішати, а зазвичай, і чотири роки", — пояснив Олександр Харченко.