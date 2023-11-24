Загрожують тотальні відключення. Як Україна провалила підготовку до опалювального сезону

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Як я і прогнозував, ми повністю провалили підготовку до опалювального сезону.

Якщо при температурі "нуль-мінус два" у нас дефіцит електроенергії, і при цьому ми імпортуємо, і нам не вистачає, значить, немає вугілля, а газом топити дорого.

Це означає, що капітальні ремонти блоків ТЕС цього року ніхто не робив, а були тільки розмови.

Це означає, що відключатимуть за морозів "мінус 8-10" по всій Україні.

І це без обстрілів. І тут вся надія на ППО.

Якщо сьогодні Держенергонагляд зібрався перевіряти стан блоків, то в мене запитання, що ви робили цілий рік?

Де звіт НКРЕКП за результатами перевірки капітальних ремонтів блоків Центренерго?

І так з усіх питань.

Але я вам гарантую, що через кілька місяців нам скажуть, що треба піднімати тарифи на ринку (РДН) і для населення, тому що енергетика збиткова...

І на жаль, мало хто скаже, що енергетикою керують довб...би...

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