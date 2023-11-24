С каждым градусом риск отключений ближе. Что происходит в энергосистеме Украины
В компании "Укрэнерго" заявили об имеющемся дефиците в энергосистеме, а Минэнерго собирается проверить, почему семь блоков тепловых электростанций срочно ушли в аварийный ремонт. Тем временем, эксперты советуют подготовиться — зимний период будет с отключениями потребителей.
Ситуация в энергосистеме Украины приблизилась к критической. В НЭК "Укрэнерго" вчера 23 ноября проинформировали, что сейчас продолжается ремонт на нескольких блоках тепловых электростанций, а в энергосистеме есть дефицит электроэнергии. "Диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита, отключение потребителей не прогнозируется. Призываем украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", — говорится в сообщении оператора. Эксперты говорят — влияние холодной погоды на ситуацию в энергосистеме было неизбежным. "Снег и морозы влияют на рост потребления, и часть блоков тепловых электростанций вывели в ремонт, а еще была авария на магистральной линии, риски повышенной аварийности есть", — прокомментировал Андриан Прокип, аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего.
Тепловая энергетика не спасает: что не так с генерацией в Украине
В "Укрэнерго" отмечают: потребление увеличилось из-за похолодания и повлекло дополнительную нагрузку на электростанции, что, в свою очередь, привело к остановке и выходу в аварийный ремонт нескольких блоков. Между тем, министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора Украины провести оперативную проверку состояния энергоблоков тепловой генерации, которые срочно и внепланово были выведены в аварийный ремонт. Напомним, 22 ноября в аварийный ремонт вышли 7 блоков тепловых станций — это 6 блоков компании "ДТЭК Энерго" и один компании "Центрэнерго". Кроме того, до 30 ноября находятся в плановом ремонте два блока Трипольской ТЭС ("Центрэнерго"). В итоге, суточное производство электроэнергии существенно упало, а потребление, наоборот, выросло, и на рынке образовался дефицит .
Эксперты говорят: срочные ремонты на ТЭС Украины были неизбежны, ведь там давно используется крайне устаревшее оборудование.
"С каждым градусом вниз системе нужно 200 дополнительных МВт мощности, чтобы перекрыть потребление. Половина генерации у нас недоступна, а то, что доступно, делится на категории. Где-то 65-70% — более-менее рабочее, все остальное — совсем металлолом. И этот металлолом запускается и выключается. И так происходит много лет. Просто раньше было много блоков, и можно было запустить другие. Сейчас выбора нет. И как только вышли какие-то блоки из работы, все, имеем дефицит, который пока покрываем импортом и аварийной помощью", — комментирует Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.
До войны в Украине также были проблемы с ремонтами на ТЭС, но тогда было доступно больше станций, в частности, работала такая важная для системы ЗАЭС
По его словам, с проблемами столкнулись не только ТЭС государственной компании "Центрэнерго", где также имеется проблема дефицита угля, но и станции компании "ДТЭК Энерго". "Вылетело" 7 блоков, из которых 6 — это "ДТЭК Энерго". Таким блокам — 52 года, и в них никто не вкладывал больших денег, что-то шаманили, не более, объективно это — металлолом. И в него еще и прилетает. Прилетело — блок вышел из работы. Какой-то блок отремонтировали, а другой не получилось отремонтировать. Ситуация сложная", — рассказал Фокусу Александр Харченко.
Покупать — дорого: поможет ли украинцам пережить зиму Европа
По данным "Укрэнерго", имеющегося на рынке объема импортной электроэнергии не хватило для того, чтобы заместить весь объем невыработанной остановленными блоками электроэнергии, и ради уменьшения нагрузки на блоки ТЭС при недостаточном объеме импорта, "Укрэнерго" было вынуждено активировать аварийную помощь от операторов систем передачи Румынии, Словакии, Польши, общим объемом 1800 МВт-ч.Важно
"Перетоки из-за рубежа очень важны, без помощи ЕС мы бы уже начали отключение потребителей. Пока весь разрешенный лимит импорта мы не используем, но надо понимать, что не все страны всегда готовы помогать, и аварийная помощь — дорогая, за нее приходится платить. Поэтому получение электроэнергии от европейских стран, конечно, помогает не отключать потребителей, но нельзя долгосрочно на это полагаться, это просто дорого", — говорит Александр Харченко.
Андриана Прокип тоже говорит, что сейчас согласованный с ЕС объем возможного импорта не очень большой, но он и не используется полностью. "Мы не используем лимит импорта на 80-90%, и этот импорт электроэнергии, в том числе, ограничивается экономическими факторами — цена на внешних рынках не подпадает под ценовые ограничения, которые мы имеем в Украине на рынке "на сутки вперед". Наверное, есть экономические причины не слишком использовать импорт", — считает эксперт.
Отключения неизбежны: что будет с электроэнергией в Украине зимой
Эксперты говорят, в нынешней ситуации, с учетом сложностей на тепловых станциях и ожидаемой минусовой температурой, появление графиков отключений потребителей неизбежно.
"Скорее всего, будут ограничения мощности, будут графики. Зима влияет, потребители меняют уровень потребления, и могут быть отключения даже без влияния последствий действий агрессора, у нас ожидаемый пик немного меньше, чем доступные мощности плюс импорт, мы все равно даже без обстрелов упирались бы в графики ограничения мощности или отключений", — говорит Андриан Прокип.
А по мнению Александра Харченко, при температуре минус 10-12 градусов объем потребления становится таким, что не перекрывается производством плюс импортом. "Я думаю, при таких погодных условиях в пиковые часы начнутся отключения на 1-2 часа. Это не катастрофа, но это вполне возможный сценарий", — считает эксперт.Важно
Он также считает, что этот сезон не будет самым страшным, но следующая зима в Украине может быть гораздо хуже, если срочно не реализовать проекты по восстановлению генерации.
Если температура упадет до минус 10 градусов, потребителей начнут отключать на 1-2 часа
"Угольная генерация может "выпадать" сейчас даже без атак. Единственная возможность спасти ситуацию — вернуть ЗАЭС хотя бы на 2-3 блока рабочими. Тогда у нас есть запас прочности и несколько лет на восстановление энергетики. А если этого не получится сделать по каким-либо причинам, например, не смогут блоки заработать, потому что россияне серьезно повредят состояние станции. Тогда будут очень серьезные проблемы с генерацией. Построить новый объект генерации — это два года. Это если средств много и очень спешить, а обычно, и четыре года", — пояснил Александр Харченко.