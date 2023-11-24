С каждым градусом риск отключений ближе. Что происходит в энергосистеме Украины

В компании "Укрэнерго" заявили об имеющемся дефиците в энергосистеме, а Минэнерго собирается проверить, почему семь блоков тепловых электростанций срочно ушли в аварийный ремонт. Тем временем, эксперты советуют подготовиться — зимний период будет с отключениями потребителей.

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Ситуация в энергосистеме Украины приблизилась к критической. В НЭК "Укрэнерго" вчера 23 ноября проинформировали, что сейчас продолжается ремонт на нескольких блоках тепловых электростанций, а в энергосистеме есть дефицит электроэнергии. "Диспетчерский центр "Укрэнерго" ищет возможности покрытия дефицита, отключение потребителей не прогнозируется. Призываем украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", — говорится в сообщении оператора. Эксперты говорят — влияние холодной погоды на ситуацию в энергосистеме было неизбежным. "Снег и морозы влияют на рост потребления, и часть блоков тепловых электростанций вывели в ремонт, а еще была авария на магистральной линии, риски повышенной аварийности есть", — прокомментировал Андриан Прокип, аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего.

Тепловая энергетика не спасает: что не так с генерацией в Украине

В "Укрэнерго" отмечают: потребление увеличилось из-за похолодания и повлекло дополнительную нагрузку на электростанции, что, в свою очередь, привело к остановке и выходу в аварийный ремонт нескольких блоков. Между тем, министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора Украины провести оперативную проверку состояния энергоблоков тепловой генерации, которые срочно и внепланово были выведены в аварийный ремонт. Напомним, 22 ноября в аварийный ремонт вышли 7 блоков тепловых станций — это 6 блоков компании "ДТЭК Энерго" и один компании "Центрэнерго". Кроме того, до 30 ноября находятся в плановом ремонте два блока Трипольской ТЭС ("Центрэнерго"). В итоге, суточное производство электроэнергии существенно упало, а потребление, наоборот, выросло, и на рынке образовался дефицит .

Эксперты говорят: срочные ремонты на ТЭС Украины были неизбежны, ведь там давно используется крайне устаревшее оборудование.

Тепловая генерация имеет устаревшее оборудование, которое может постоянно выходить из строя даже без обстрелов со стороны ВС РФ

"С каждым градусом вниз системе нужно 200 дополнительных МВт мощности, чтобы перекрыть потребление. Половина генерации у нас недоступна, а то, что доступно, делится на категории. Где-то 65-70% — более-менее рабочее, все остальное — совсем металлолом. И этот металлолом запускается и выключается. И так происходит много лет. Просто раньше было много блоков, и можно было запустить другие. Сейчас выбора нет. И как только вышли какие-то блоки из работы, все, имеем дефицит, который пока покрываем импортом и аварийной помощью", — комментирует Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

До войны в Украине также были проблемы с ремонтами на ТЭС, но тогда было доступно больше станций, в частности, работала такая важная для системы ЗАЭС

По его словам, с проблемами столкнулись не только ТЭС государственной компании "Центрэнерго", где также имеется проблема дефицита угля, но и станции компании "ДТЭК Энерго". "Вылетело" 7 блоков, из которых 6 — это "ДТЭК Энерго". Таким блокам — 52 года, и в них никто не вкладывал больших денег, что-то шаманили, не более, объективно это — металлолом. И в него еще и прилетает. Прилетело — блок вышел из работы. Какой-то блок отремонтировали, а другой не получилось отремонтировать. Ситуация сложная", — рассказал Фокусу Александр Харченко.

Покупать — дорого: поможет ли украинцам пережить зиму Европа

По данным "Укрэнерго", имеющегося на рынке объема импортной электроэнергии не хватило для того, чтобы заместить весь объем невыработанной остановленными блоками электроэнергии, и ради уменьшения нагрузки на блоки ТЭС при недостаточном объеме импорта, "Укрэнерго" было вынуждено активировать аварийную помощь от операторов систем передачи Румынии, Словакии, Польши, общим объемом 1800 МВт-ч.

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"Перетоки из-за рубежа очень важны, без помощи ЕС мы бы уже начали отключение потребителей. Пока весь разрешенный лимит импорта мы не используем, но надо понимать, что не все страны всегда готовы помогать, и аварийная помощь — дорогая, за нее приходится платить. Поэтому получение электроэнергии от европейских стран, конечно, помогает не отключать потребителей, но нельзя долгосрочно на это полагаться, это просто дорого", — говорит Александр Харченко.

Перетоки электроэнергии из стран ЕС серьезно помогают Украине выстоять, но этого может быть недостаточно, чтобы пройти зиму без отключений Фото: Telegram

Андриана Прокип тоже говорит, что сейчас согласованный с ЕС объем возможного импорта не очень большой, но он и не используется полностью. "Мы не используем лимит импорта на 80-90%, и этот импорт электроэнергии, в том числе, ограничивается экономическими факторами — цена на внешних рынках не подпадает под ценовые ограничения, которые мы имеем в Украине на рынке "на сутки вперед". Наверное, есть экономические причины не слишком использовать импорт", — считает эксперт.

Отключения неизбежны: что будет с электроэнергией в Украине зимой

Эксперты говорят, в нынешней ситуации, с учетом сложностей на тепловых станциях и ожидаемой минусовой температурой, появление графиков отключений потребителей неизбежно.

"Скорее всего, будут ограничения мощности, будут графики. Зима влияет, потребители меняют уровень потребления, и могут быть отключения даже без влияния последствий действий агрессора, у нас ожидаемый пик немного меньше, чем доступные мощности плюс импорт, мы все равно даже без обстрелов упирались бы в графики ограничения мощности или отключений", — говорит Андриан Прокип.

Чем холоднее, тем выше риски появления графиков отключений потребителей Фото: dzvin.media

А по мнению Александра Харченко, при температуре минус 10-12 градусов объем потребления становится таким, что не перекрывается производством плюс импортом. "Я думаю, при таких погодных условиях в пиковые часы начнутся отключения на 1-2 часа. Это не катастрофа, но это вполне возможный сценарий", — считает эксперт.

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Он также считает, что этот сезон не будет самым страшным, но следующая зима в Украине может быть гораздо хуже, если срочно не реализовать проекты по восстановлению генерации.

Если температура упадет до минус 10 градусов, потребителей начнут отключать на 1-2 часа

"Угольная генерация может "выпадать" сейчас даже без атак. Единственная возможность спасти ситуацию — вернуть ЗАЭС хотя бы на 2-3 блока рабочими. Тогда у нас есть запас прочности и несколько лет на восстановление энергетики. А если этого не получится сделать по каким-либо причинам, например, не смогут блоки заработать, потому что россияне серьезно повредят состояние станции. Тогда будут очень серьезные проблемы с генерацией. Построить новый объект генерации — это два года. Это если средств много и очень спешить, а обычно, и четыре года", — пояснил Александр Харченко.