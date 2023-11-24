На Херсонщині чоловік "здав" окупантам рідного батька, щоб отримати посаду від Сальдо (фото)

Колаборант запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України. Для цього почав масово "здавати" росіянам учасників руху опору та членів їхніх сімей.

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СБУ затримала жителя Херсонської області, який співпрацював з окупантами. Він з "хлібом-сіллю" зустрів загарбників на початку вторгнення і здавав росіянам проукраїнськи налаштованих громадян. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, затриманий колаборант до повномасштабної війни був депутатом "Партії регіонів". Коли російські війська заїхали на територію Херсонської області, він зустрічав їхні колони. Далі колаборант запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України. Для цього почав масово "здавати" росіянам учасників руху опору та членів їхніх сімей.

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Одним із перших, кого ворогу здав колаборант, був його батько, який мав проукраїнську позицію та виступав проти Росії.

Батька зрадника відвезли до катівні, де з нього тривалий час знущалися і піддвали тортурам, намагаючись схилити на бік РФ та співпраці з росіянами.

Депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом колаборанта Сальдо. Він займався перерозподілом гуманітарної допомоги між прихильниками путінського режиму.

Також фігурант добровільно чергував на ворожих блокпостах і займався розселенням російських загарбників у будинки українців.

Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.

Місцеперебування колаборанта встановили і затримали.

На підставі зібраних Службою безпеки документів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст.111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що СБУ викрила експравоохоронця, який працював на Росію. До початку повномасштабного вторгнення підозрюваний жив в окупованому Криму та періодично їздив до Росії. Саме в цей період його завербувала ФСБ.

Раніше на Закарпатті викрили виробництво, яке шило куртки для російської збірної з лижного спорту. Загалом підприємство встигло виготовити для Росії 40 гуртових партій одягу.