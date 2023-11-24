На Херсонщине мужчина "сдал" оккупантам родного отца, чтобы получить должность от Сальдо (фото)

Коллаборант предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины. Для этого начал массово "сдавать" россиянам участников движения сопротивления и членов их семей.

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СБУ задержала жителя Херсонской области, который сотрудничал с оккупантами. Он с "хлебом-солью" встретил захватчиков в начале вторжения и сдавал россиянам проукраински настроенных граждан. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, задержанный коллаборационист до полномасштабной войны был депутатом "Партии регионов". Когда российские войска заехали на территорию Херсонской области, он встречал их колонны. Далее коллаборант предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины. Для этого начал массово "сдавать" россиянам участников движения сопротивления и членов их семей.

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Одним из первых, кого врагу сдал коллаборационист, был его отец, который имел проукраинскую позицию и выступал против России.

Отца предателя отвезли в застенок, где над ним долгое время издевались и подвергали пыткам, пытаясь склонить на сторону РФ и сотрудничества с россиянами.

Депутата-предателя назначили в оккупационную администрацию, созданную на территории общины под руководством коллаборанта Сальдо. Он занимался перераспределением гуманитарной помощи между сторонниками путинского режима.

Также фигурант добровольно дежурил на вражеских блокпостах и занимался расселением российских захватчиков в дома украинцев.

После освобождения поселка он остался на территории общины, где пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

Местонахождение коллаборанта установили и задержали.

На основании собранных Службой безопасности документов задержанному сообщено о подозрении по двум статьям УКУ:

ч. 2 ст.111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст.111-1 (коллаборационная деятельность).

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, что СБУ разоблачила экс-правоохранителя, который работал на Россию. До начала полномасштабного вторжения подозреваемый жил в оккупированном Крыму и периодически ездил в Россию. Именно в этот период его завербовала ФСБ.

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