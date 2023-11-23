До начала полномасштабного вторжения подозреваемый жил в оккупированном Крыму и периодически ездил в Россию. Именно в этот период его завербовала ФСБ.

Related video

Украинская служба безопасности задержала бывшего работника полиции, который для врага шпионил за украинскими военными. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, мужчина является жителем Николаева и до марта этого года работал в правоохранительных органах, однако был уволен. В течение 2016-2020 года он жил во временно оккупированном Крыму и периодически ездил в Россию.

Сообщается, что именно в этот период он начал работать на российскую Федеральную службу безопасности. Уже в начале полномасштабного вторжения России он получил задание выехать на подконтрольную Украине территорию и вернуться на работу в Нацполицию.

СБУ разоблачила экс-правоохранителя, который работал на Россию Фото: СБУ

Таким образом злоумышленник следил и передавал врагу информацию о дислокации и перемещении Сил обороны в Николаевской и Одесской областях. Также мужчина предоставлял украинским военным ложную информацию о передвижении российской военной техники.

Уволили подозреваемого из правоохранительных органов из-за совершенной им в состоянии алкогольного опьянения аварии. Однако он и дальше продолжал работать на российскую спецслужбу.

Всю полученную информацию об украинских военных экс-правоохранитель передавал ФСБ через посредников. Отмечается, что одним из таких лиц является блогер Сергей Лебедев с псевдонимом "Лохматий", который проживает в Донецке.

В СБУ говорят, что мужчине сообщили о подозрении и сейчас он находится под стражей.

Напомним, 14 марта в службе безопасности сообщили, что задержали в Винницкой области коллаборантку, которая помогала врагу проводить выборы на Запорожье. На запад Украины она поехала, чтобы скрыть полученные от оккупантов деньги.

Также 10 ноября на Закарпатье разоблачили производство, которое шило куртки для российской сборной по лыжному спорту. В целом предприятие успело изготовить для России 40 оптовых партий одежды.