Шили куртки для сборной РФ на Закарпатье: в СБУ раскрыли детали

Предприятие изготавливало продукцию для России с начала этого года. Для конспирации на одежде заклеивали российские символы, а сам товар отправляли в РФ через одну из стран Европы.

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Закарпатская фабрика, на которой шили одежду для сборной России по лыжному спорту, изготовила и отправила более 40 оптовых партий зимних курток. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

О том, что на западе Украины швейная фабрика выполняла заказы для российских спортсменов, сначала сообщил председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита. Вскоре детали дела раскрыли в украинской службе безопасности.

Известно, что одежду заказывала "RUSSIA SKI TEAM", а шили ее под итальянским брендом "Vist". По информации украинской службы безопасности, пошивом курток для сборной РФ закарпатское предприятие занималось с начала этого года. За это время они изготовили и отправили более 40 оптовых партий.

Как видно на опубликованном фото, на всех куртках размещен российский герб с изображением двуглавого орла. В СБУ говорят, что такую российскую символику на предприятии пытались скрыть и перед исправлением ее заклеивали марлевым скотчем.

На закарпатской фабрике шили одежду для сборной РФ Фото: СБУ На закарпатской фабрике шили одежду для сборной РФ Фото: СБУ На закарпатской фабрике шили одежду для сборной РФ Фото: СБУ

По информации следствия, владельцем фабрики является иностранец, проживающий в Европе. Именно он заключал договоры с российскими заказчиками и отправлял продукцию в РФ. Отмечается, что пошитые на фабрике зимние куртки не сразу попадали в Россию, сначала их отправляли в ЕС, чтобы скрыть нелегальные поставки.

Также следствие установило, что пошивом одежды доверяли заниматься только "доверенным" лицам, поэтому производством одежды занималось только 5 швей. В частности, их просили не рассказывать никому о том, что они шьют одежду в пользу России. Незаконное производство разоблачили сотрудники Мукачевского пограничного закона. Во время обысков на предприятии обнаружили 150 курток для сборной России по лыжному спорту.

Отметим, что правоохранители не сообщают название предприятия и населенный пункт, в котором оно расположено. Также на момент публикации материала заказчик "RUSSIA SKI TEAM" не публиковал никаких заявлений по этому инциденту.

Напомним, на 15 лет за решетку посадили жителя Сумской области, который на собственном автомобиле провел колонну армии РФ из 128 единиц вражеской техники к окраинам Киева. Мужчина начал работать на РФ накануне полномасштабного вторжения.

Также недавно в Донецкой области задержали женщину, которая сдавала российской спецслужбе информацию о перемещении украинских военных. Прежде всего она пыталась узнать о расположении украинской артиллерии.