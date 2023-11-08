В Донецкой области задержали женщину, которая сдавала артпозиции ВСУ под Бахмутом (фото)

По данным СБУ, информацию о дислокации и передвижениях военных она разведывала сама, или же расспрашивала у знакомых. Все собранные данные подозреваемая отправляла во вражеские Telegram-каналы.

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Украинская служба безопасности задержала жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с врагом и сдавала позиции украинских военных вблизи Бахмута. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что российская агентка проживала в районе Константиновки. Там она выходила на местность и проводила разведку дислокации и перемещения военных ВСУ. По информации СБУ, прежде всего она пыталась выведать позиции артиллерии Вооруженных сил Украины, в частности артиллерийских систем HIMARS. Также нужную информацию женщина под видом бытовых разговоров расспрашивала у знакомых.

Собранную информацию, а именно ориентировочные геолокации украинских военных, она публиковала во вражеских Telegram-каналах, на которые подписалась в начале этого года.

В Донецкой области женщина сдавала артпозиции ВСУ под Бахмутом Фото: СБУ В Донецкой области женщина сдавала артпозиции ВСУ под Бахмутом Фото: СБУ

"Полученную информацию она "сливала" в четыре Telegram-канала, которые были созданы российскими спецслужбами для отслеживания локаций Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Работники службы безопасности задержали женщину у нее дома. Также был изъят телефон, через который она посылала информацию врагу. Женщине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении или размещении ВСУ. Отмечается, что сейчас подозреваемая находится под стражей, ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, недавно задержали российского агента, который навел вражеский удар по Харькову 6 октября. По данным следствия, мужчина сдавал позиции украинских военных и передавал их одному из бывших главарей пророссийских боевиков "ЛНР". За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Также в начале ноября в Винницкой области задержали еще одного мужчину, который сотрудничал с оккупантами. Им оказался 57-летний житель Хмельницкого района. Подозреваемый разведывал информацию для удара по объектам железнодорожной и энергетической инфраструктуры.