На Донеччині затримали жінку, яка здавала артпозиції ЗСУ під Бахмутом (фото)

За даними СБУ, інформацію про дислокації і пересування військових вона розвідувала сама, або ж розпитувала у знайомих. Всі зібрані дані підозрювана надсилала у ворожі Telegram-канали.

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Українська служба безпеки затримала мешканку Донецької області, яка співпрацювала з ворогом та здавала позиції українських військових поблизу Бахмута. Про це повідомляють у прессслужба СБУ.

Зазначається, що російська агентка проживала у районі Костянтинівки. Там вона виходила на місцевість та проводила розвідку дислокації та переміщення військових ЗСУ. За інформацією СБУ, насамперед вона намагалася вивідати позиції артилерії Збройних сил України, зокрема артилерійських систем HIMARS. Також потрібну інформацію жінка під виглядом побутових розмов розпитувала у знайомих.

Зібрану інформацію, а саме орієнтовні геолокації українських військових, вона публікувала у ворожих Telegram-каналах, на які підписалася на початку цього року.

На Донеччині жінка здавала артпозиції ЗСУ під Бахмутом Фото: СБУ На Донеччині жінка здавала артпозиції ЗСУ під Бахмутом Фото: СБУ

"Отриману інформацію вона "зливала" до чотирьох Telegram-каналів, які були створені російськими спецслужбами для відслідковування локацій Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Працівники служби безпеки затримали жінку у неї вдома. Також було вилучено телефон, через який вона надсилала інформацію ворогу. Жінці повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Зазначається, що наразі підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно затримали російського агента, який навів ворожий удар по Харкову 6 жовтня. За даними слідства, чоловік здавав позиції українських військових та передавав їх одному з колишніх ватажків проросійських бойовиків "ЛНР". За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Також на початку листопада на Вінниччині затримали ще одного чоловіка, який співпрацював з окупантами. Ним виявився 57-річний мешканець Хмельницького району. Підозрюваний розвідував інформацію для удару по об’єктах залізничної та енергетичної інфраструктури.