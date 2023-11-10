Шили куртки для збірної РФ на Закарпатті: у СБУ розкрили деталі

Підприємство виготовляло продукцію для Росії від початку цього року. Для конспірації на одязі заклеювали російські символи, а сам товар відправляли до РФ через одну з країн Європи.

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Закарпатська фабрика, на якій шили одяг для збірної Росії з лижного спорту, виготовило та відправило понад 40 гуртових партій зимових курток. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Про те, що на заході України швейна фабрика виконувала замовлення для російських спортсменів, спочатку повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Невдовзі деталі справи розкрили в українській службі безпеки.

Відомо, що одяг замовляла "RUSSIA SKI TEAM", а шили її під італійським брендом "Vist". За інформацією української служби безпеки, пошиттям курток для збірної РФ закарпатське підприємство займалося від початку цього року. За цей час вони виготовили та відправили понад 40 гуртових партій.

Як видно на опублікований фото, на усіх куртках розміщений російський герб з зображенням двоглавого орла. У СБУ кажуть, що таку російську символіку на підприємстві намагалися приховати та перед виправлянням її заклеювали марлевим скотчем.

На закарпатській фабриці шили одяг для збірної РФ Фото: СБУ На закарпатській фабриці шили одяг для збірної РФ Фото: СБУ На закарпатській фабриці шили одяг для збірної РФ Фото: СБУ

За інформацією слідства, власником фабрики є іноземець, який проживає у Європі. Саме він укладав договори з російськими замовниками та відправляв продукції до РФ. Зазначається, що пошиті на фабриці зимові куртки не відразу потрапляли до Росії, спочатку їх відправляли до ЄС, щоб приховати нелегальні постачання.

Також слідство встановило, що пошиттям одягу довіряли займатися лише "довіреним" особам, тому виробництвом одягу займалося лише 5 швей. Зокрема, їх просили не розповідати нікому про те, що вони шиють одяг на користь Росії. Незаконне виробництво викрили працівники Мукачівського прикордонного закону. Під час обшуків на підприємстві виявили 150 курток для збірної Росії з лижного спорту.

Зазначимо, що правоохоронці не повідомляють назву підприємства та населений пункт й якому вона розташована. Також на момент публікації матеріалу замовник "RUSSIA SKI TEAM" не публікував ніяких заяв щодо цього інциденту.

Нагадаємо, на 15 років за ґрати посадили мешканця Сумської області, який на власному автомобілі провів колону армії РФ зі 128 одиниць ворожої техніки до околиць Києва. Чоловік почав працювати на РФ напередодні повномасштабного вторгнення.

Також нещодавно у Донецькій області затримали жінку, яка здавала російській спецслужбі інформацію про переміщення українських військових. Насамперед вона намагалася дізнатися про розташування української артилерії.