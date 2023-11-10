Закарпатське підприємство виробляло куртки для збірної РФ з лижного спорту, — ОВА

За словами голови обласної військової адміністрації Віктора Микити, власником цеху є громадянин Італії. На одязі, який шили в Україні, розміщувалася символіка держави-агресора.

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На одному з підприємств Закарпатської області виготовляли куртки для збірної Російської Федерації з лижного спорту. Про це написав голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 10 листопада.

За його словами, власником підприємства на території України був громадянин Італії. Співробітники в умовах війни з Росією продовжували потайки виробляти одяг, який мав у результаті потрапити до рук російських спортсменів.

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"Приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду "Vist" із символікою держави-агресора для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту, замовником якої є організація "RUSSIA SKI TEAM", — ідеться в повідомленні.

Виявили такі протиправні дії співробітники Національної поліції України. Вони це задокументували та закрили провадження.

Що саме це було за підприємство і кому належить — невідомо. Пресслужба фірми замовника ніяк не прокоментувала інцидент на момент публікації матеріалу.

У поліції також не поділилися офіційними подробицями.

Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося, що СБУ затримала російського агента, який влаштувався в Запорізьку ОВА. Чоловік намагався через сервери установи дізнатися інформацію про дислокацію українських військ та оборонні закупівлі. Зібрану інформацію він мав передати ФСБ.

24 жовтня в Іспанії затримали контрабандистів, які вивезли з України вироби "Скіфського золота" для продажу в Європі. За даними спецслужби, серед п'ятьох затриманих контрабандистів був представник УПЦ з України. На вилучені артефакти накладено арешт і отримано висновок експертів, що вони належать до української культурної спадщини.