Втратили 300 тисяч: голова Закарпатської ОВА розповів про проблеми з населенням і "ґетто ВПО"

Протягом майже трьох років війни на Закарпаття приїхало 350 тисяч переселенців, розповів голова ОВА Мирослав Білецький. Ці люди не поповнили втрату працездатних, бо серед них багато дітей та пенсіонерів.

Закарпатська область втратила чверть населення, у тому числі — працездатного. До початку вторгнення вона отримувала 65% бюджету з центру, а під час війни цей показник зменшився до 25%. Відновити кількість працездатних не вдалось, а на території області утворились так звані "ґетто переселенців". Про ситуацію в регіоні і про проблеми з населенням голова Закарпатського ОВА Мирослав Білецький розповів агентству "Укрінформ".

Закарпатська область - Білецький на форумі розвитку Re:Open Zakarpattia

Білецький описав зміну кількості населення Закарпатської області та його структуру під час війни РФ. З його слів, регіон у перші дні вторгнення втратив велику кількість працездатного населення — виїхало 300 тис. ос. З іншого боку, приїхали люди з місць бойових дій та окупованих територій — на сьогодні прибуло 350 тис. Посадовець пояснив, що значна частина з внутрішньопереміщених осіб (ВПО) — це діти, пенсіонери, люди з інвалідністю. Тому кількість працездатних в підсумку зменшилась і їх не вистачає для потреб регіону.

Що сталось з населення Закарпаття під час війни (станом на січень 2022 року — 1 244 500 ос.):

300 тисяч українців (тобто чверть) — виїхали;

350 тис. приїжджих. Спершу приїхало спершу 500 тис., потім стало менше;

126 тис. — отримали статус ВПО (менш як половина з приїжджих);

55 тис. — непрацездатних зі статусом ВПО (умовно половина), з них 37 тис. — діти і 18 тис. — пенсіонери та люди з інвалідністю.

Голова ОВА також розповів, що на область припадає 40% підприємств, релокованих з інших регіонів України. Журналістка тим часом поцікавилась, що влада планує зробити з "ґетто переселенців" — районами, в яких живуть ВПО і не інтегруються в життя громади. Зі слів Білецького, вони забезпечені лише соціально і "це питання, над яким потрібно працювати".

"Що стосується соціалізації, непрацездатні переселенці імплементовані у нашу внутрішню систему. Тобто є медична, соціальна, освітня інфраструктура, що також працює і для них. Якихось додаткових інституцій немає", — пояснив чиновник.

Зазначимо, влітку 2024 року Фокус зібрав інформацію про рівень доходів українського населення та коментарі експертів щодо причин даної ситуації. Як з'ясувалось, за межею бідності — чверть українців. Крім того, майже 60% не мають можливості накопичувати кошти, а майже 20% — втратили цю можливість внаслідок війни.

Тим часом у серпні портал "Опендатабот" опублікував дані про зменшення кількості населення України. Зокрема, кількість новонароджених у 2023 році у півтора менша за дані 2021 року.

Нагадуємо, ООН опублікувало власний прогноз щодо населення України, яке, згідно з оцінками експертів, зменшиться до третини довоєнного.