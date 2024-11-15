Потеряли 300 тысяч: глава Закарпатской ОГА рассказал о проблемах с населением и "гетто ВПЛ"

В течение почти трех лет войны в Закарпатье приехало 350 тысяч переселенцев, рассказал глава ОВА Мирослав Билецкий. Эти люди не пополнили потерю трудоспособных, потому что среди них много детей и пенсионеров.

Закарпатская область потеряла четверть населения, в том числе — трудоспособного. До начала вторжения она получала 65% бюджета из центра, а во время войны этот показатель уменьшился до 25%. Восстановить количество трудоспособных не удалось, а на территории области образовались так называемые "гетто переселенцев". О ситуации в регионе и о проблемах с населением глава Закарпатского ОГА Мирослав Билецкий рассказал агентству "Укринформ".

Закарпатская область — Билецкий на форуме развития Re:Open Zakarpattia

Билецкий описал изменение количества населения Закарпатской области и его структуру во время войны РФ. По его словам, регион в первые дни вторжения потерял большое количество трудоспособного населения — выехало 300 тыс. чел. С другой стороны, приехали люди из мест боевых действий и оккупированных территорий — на сегодня прибыло 350 тыс. Чиновник пояснил, что значительная часть из внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — это дети, пенсионеры, люди с инвалидностью. Поэтому количество трудоспособных в итоге уменьшилось и их не хватает для нужд региона.

Что произошло с населением Закарпатья во время войны (по состоянию на январь 2022 года — 1 244 500 чел.):

300 тысяч украинцев (то есть четверть) — выехали;

350 тыс. приезжих. Сначала приехало сначала 500 тыс., потом стало меньше;

126 тыс. — получили статус ВПЛ (менее половины из приезжих);

55 тыс. — нетрудоспособных со статусом ВПЛ (условно половина), из них 37 тыс. — дети и 18 тыс. — пенсионеры и люди с инвалидностью.

Глава ОВА также рассказал, что на область приходится 40% предприятий, релоцированных из других регионов Украины. Журналистка тем временем поинтересовалась, что власть планирует сделать с "гетто переселенцев" — районами, в которых живут ВПЛ и не интегрируются в жизнь общества. По словам Билецкого, они обеспечены только социально и "это вопрос, над которым нужно работать".

"Что касается социализации, нетрудоспособные переселенцы имплементированы в нашу внутреннюю систему. В итоге есть медицинская, социальная, образовательная инфраструктура, которая также работает и для них. Каких-то дополнительных институтов нет", — пояснил чиновник.

Отметим, летом 2024 года Фокус собрал информацию об уровне доходов украинского населения и комментарии экспертов относительно причин данной ситуации. Как выяснилось, за чертой бедности — четверть украинцев. Кроме того, почти 60% не имеют возможности накапливать средства, а почти 20% — потеряли эту возможность в результате войны.

Между тем в августе портал "Опендатабот" опубликовал данные об уменьшении численности населения Украины. В частности, количество новорожденных в 2023 году в полтора меньше данных 2021 года.

Напоминаем, ООН опубликовало собственный прогноз по населению Украины, которое, согласно оценкам экспертов, уменьшится до трети довоенного.