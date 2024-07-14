Неутешительный прогноз от ООН: к концу века население Украины сократится до 15,3 млн

По данным организации, на начало этого года в Украине проживало 37,4 млн человек. К 2030 году украинцев будет на миллион больше, но после 2050 года население страны будет становиться с каждым годом все меньше.

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К 2100 году на Земле будет проживать чуть менее 10,2 млрд человек. Пик столетия придется на 2084 год. Тогда население планеты будет составлять около 10,3 млрд человек. Эти данные опубликовала Организация Объединенных Наций (ООН) в своем отчете по пересмотру прогнозов народонаселения мира на 2024 год.

По прогнозам, в Украине к 2100 году население сократится до 15,3 млн человек.

В ООН отмечали, что по состоянию на 1 января 2024 года население нашего государства составляло 37 млн 441 тыс. человек. Предполагается, что к январю 2030 года оно вырастет до 38 млн 505 тыс.

К 2050 году в Украине будет уже 32 млн 165 тыс. человек, а в 2069 году — 25 млн 142 тыс. В 2081 году эта цифра станет еще меньше и составит 20 млн 907 тыс., а в 2091 году — 17 млн 762 тыс.

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Демография в мире

Сокращения населения также не избежать Европе: с 745 млн 380 тыс. в 2024 году до 593 млн 113 тыс. в 2100 году.

В России, по данным ООН, население на 1 января 2024 года составляло 145 млн 206 тыс., а к концу века может снизиться до 126 млн 439 тыс.

Население Израиля, наоборот, вырастет на 10 млн — до 19 млн 700 тыс.

Наибольшая естественная убыль населения в 2100 году, по прогнозам ООН, ожидается в Китае и Индии. Там смертность превысит рождаемость на 10,5 млн и 7,4 млн человек соответственно. Несмотря на это, страны останутся самыми населенными в мире, и к концу века в Китае будет проживать 638,6 млн человек, а в Индии — 1,51 млрд.

Напомним, 25 февраля заместитель директора Института демографии Александр Гладун заявил, что население Украины сократилось до 35 миллионов. 6,5 млн украинцев проживают за рубежом.

Согласно данным Всемирного банка, треть населения Украины живет в бедности. Эти показатели обусловлены снижением уровня занятости после полномасштабного вторжения РФ, которое продолжает разрушать экономику.