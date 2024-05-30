На 1,8 млн больше за последние три года: почти треть украинцев живет в бедности, — Всемирный банк

Пятая часть населения потеряла работу после начала полномасштабного вторжения РФ, сообщили во Всемирном банке.

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Общая численность населения Украины составляет 32 миллиона. Из них примерно 9 миллионов в 2023 году жили в бедности. То есть это около 29% населения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Всемирного банка.

Обнародованные данные базируются на ежемесячных телефонных опросах около двух тысяч домохозяйств.

Количество украинцев, живущих в бедности, стало больше на 1,8 миллиона с 2020 года. Это объясняется российским вторжением 2022 года, которое продолжает разрушать экономику страны.

Рост бедности обусловлен снижением уровня занятости: более чем пятая часть взрослого населения, которая работала до войны, потеряла работу. Почти четверть опрошенных украинцев не имели достаточно денег для покупки продуктов питания в определенный момент в июне 2023 года, хотя восстановление экономического роста и замедление инфляции помогли улучшить продовольственную безопасность во второй половине года.

По словам Арупа Банерджи, регионального директора Всемирного банка по делам Восточной Европы, ситуация была бы гораздо хуже, если бы Украина не получила значительную внешнюю бюджетную поддержку для выплаты пенсий, и зарплат учителям, врачам и на другие соцвыплаты.

"Если бы международные партнеры, особенно США, не выделили ресурсы, специально направленные на эти социальные расходы, то в бедности оказались бы еще три миллиона человек," — сказал Банерджи.

Он отметил, что самым большим вызовом для Украины остаются вопросы безопасности и завершения войны, но украинские чиновники прекрасно справляются с управлением экономикой в таких условиях.

"Не может быть экономического процветания или экономического роста без физической безопасности", — сказал он, добавив, что "никогда не видел правительства, которое бы делало так много с такими ограниченными ресурсами."

Напомним, с 1 апреля минимальная зарплата в Украине выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.

В нестабильном состоянии находится IT-сфера. Гендиректор рекрутингового агентства Станислав Шихов сообщил, что средняя заработная плата разработчиков снизилась до 3300 долларов.