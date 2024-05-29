Зарплаты значительно упали: кого ищут и сколько можно получить в IT в Украине

Впервые с начала полномасштабного вторжения уменьшилась медианная зарплата разработчиков – 6 месяцев назад она была $3435, теперь – $3300.

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IT-сфера Украины находится в нестабильном состоянии: средняя зарплата специалистов упала до отметки в $3300, в то время как требования со стороны работодателей стремительно растут. В настоящее время все меньше проектов готовы принимать на работу разработчиков с недостаточным опытом, предпочитая кандидатов, обладающих высокой производительностью и экспертизой в более редких технологиях. Об этом в собственной колонке сообщил генеральный директор рекрутингового агентства Станислав Шихов.

Тем не менее, он отметил, что говорить о радикальных изменениях на рынке труда пока еще рано.

Как отметил Шихов, в среде IT-специалистов обнаруживается тревожная динамика: впервые с момента начала полномасштабного вторжения медианная зарплата разработчиков сократилась – если полгода назад она составляла $3435, то сейчас снизилась до $3300. Тем не менее, компании не искусственно занижают предложения о заработной плате.

"У бизнеса есть понимание: даже если такие айтишники согласятся на офер сейчас из-за нехватки работы, позже их с легкостью могут переманить конкуренты на рыночную зарплату. Риски неуспешного найма стоят дороже условных $250-500", – отметил рекрутер.

У представителей компаний есть понимание рыночных зарплат, поэтому искусственное завышение таких диапазонов теперь встречается довольно редко.

"Случаи формата "переманили на +$2 тыс." становятся мифическими", – уверяет Шихов.

Шихов подчеркнул, что сейчас конкуренция за IT-специалистов не происходит только за счет зарплаты – все чаще предлагаются возможности карьерного и профессионального роста. В то же время количество собеседований увеличилось в 2-3 раза.

"Причина этому не только в неоднородности спроса на таланты и дискомикации между работодателями и вузами/разработчиками курсов, но и в общем повышении ожиданий от айтишников … Бизнес не нуждается в каких-либо кандидатах в IT. Бизнес нуждается в сильных специалистах", – пояснил Шихов.

Из-за спада популярности IT-продуктов во многих компаниях происходят сокращения. Поэтому теперь работу предлагают перформерам – то есть специалистам с высокой производительностью.

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.

Ранее Фокус узнал, как компании преодолевают нехватку кадров и какие зарплаты этой весной предлагают специалистам с нужным компаниям опытом.