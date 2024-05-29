Зарплати значно впали: кого шукають і скільки можна отримати в IT в Україні

Уперше з початку повномасштабного вторгнення зменшилася медіанна зарплата розробників — 6 місяців тому вона була $3435, тепер — $3300.

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IT-сфера України перебуває в нестабільному стані: середня зарплата фахівців упала до позначки в $3300, тоді як вимоги з боку роботодавців стрімко зростають. Наразі дедалі менше проєктів готові брати на роботу розробників із недостатнім досвідом, надаючи перевагу кандидатам із високою продуктивністю та експертизою в рідкісніших технологіях. Про це у власній колонці повідомив генеральний директор рекрутингового агентства Станіслав Шихов.

Проте він зазначив, що говорити про радикальні зміни на ринку праці поки що зарано.

Як зазначив Шихов, у середовищі IT-фахівців виявляється тривожна динаміка: уперше з моменту початку повномасштабного вторгнення медіанна зарплата розробників скоротилася — якщо пів року тому вона становила $3435, то зараз знизилася до $3300. Проте компанії не штучно занижують пропозиції про заробітну плату.

"У бізнесу є розуміння: навіть якщо такі айтішники погодяться на офер зараз через брак роботи, пізніше їх із легкістю можуть переманити конкуренти на ринкову зарплату. Ризики неуспішного найму коштують дорожче умовних $250-500", — зазначив рекрутер.

У представників компаній є розуміння ринкових зарплат, тому штучне завищення таких діапазонів тепер трапляється досить рідко.

"Випадки формату "переманили на +$2 тис." стають міфічними", — запевняє Шихов.

Шихов підкреслив, що зараз конкуренція за IT-фахівців не відбувається тільки шляхом зарплати — все частіше пропонуються можливості кар'єрного та професійного зростання. Водночас кількість співбесід збільшилася у 2-3 рази.

"Причина цього не тільки в неоднорідності попиту на таланти та дискомікації між роботодавцями та вишами/розробниками курсів, а й у загальному підвищенні очікувань від айтішників... Бізнес не потребує якихось кандидатів в IT. Бізнес потребує сильних фахівців", — пояснив Шихов.

Через спад популярності IT-продуктів у багатьох компаніях відбуваються скорочення. Тож тепер роботу пропонують перформерам — тобто фахівцям із високою продуктивністю.

Нагадаємо, що з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

Раніше Фокус дізнався, як компанії долають брак кадрів і які зарплати цієї весни пропонують фахівцям з потрібним компаніям досвідом.