В Украине можно зарабатывать более 40 тысяч на "удаленке": что предлагают работодатели

Многие украинцы, которые знают основы продаж или компьютерных технологий, могут получать зарплату выше среднего, работая дома.

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В Украине набирает популярность удаленная работа, и это не случайно: на некоторых вакансиях можно заработать более 40 тыс. грн. Об этом говорится в материале издания "Oboz.ua", основанном на данных платформы Robota.ua.

Например, на сайте поиска работы можно обнаружить объявление о вакансии руководителя отдела продаж в компании, специализирующейся на сфере ухода за собой. Зарплату обещают на уровне от 35 до 80 тысяч гривен. Для того, чтобы претендовать на данную должность, необходимо, помимо прочего:

иметь опыт работы с клиентами В2В от двух лет;

знать алгоритмы продаж и обслуживания таких клиентов;

быть готовым к командировкам в Европу.

Кроме того, фирма, специализирующаяся на корпоративных мероприятиях, в поисках оператора чата. Рабочий график предполагает ночные смены, с заявленной зарплатой от 20 до 70 тыс. грн. Среди обязательных квалификаций — владение английским языком не ниже уровня B1.

Компания, управляющая гостиницами, объявляет о поиске старшего менеджера по продажам с предлагаемой зарплатой от 40 до 60 тыс. грн. В обязанности входит продажа через:

входящие вызовы;

сообщения в Instagram и Facebook.

А также IT-компания открывает вакансию маркетолога с зарплатой от 40 до 45 тыс. грн и требует опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года. Среди обязанностей — разработка маркетинговых стратегий, подготовка маркетинговых материалов.

Журналисты отмечают, что даже без высшего образования можно хорошо зарабатывать, особенно если вы владеете определенной рабочей специальностью. Например, в Львове компании готовы выплачивать от 30 до 37,5 тыс. грн таким специалистам.

В частности, средняя зарплата автослесарей составляет 37,5 тысячи. Однако в общем по Украине таким специалистам, согласно данным крупного кадрового портала, готовы платить меньше — в среднем 32,5 тысячи гривен.

В Львове на сумму в 32,5 тысячи гривен могут рассчитывать представители нескольких профессий. Среди них:

экскаваторщики;

машинисты;

крановщики.

Монтажникам вентиляции готовы платить в среднем 30 тыс. грн. Столько же:

сборщикам мебели;

малярам.

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.

Ранее Фокус узнал, как компании преодолевают нехватку кадров и какие зарплаты этой весной предлагают специалистам с нужным компаниям опытом.