Повышение зарплат: почему украинцы начнут зарабатывать больше в 2024 году

По данным Гоструда, право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется в 2024 году, а расчет индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения произойдет по данным с 1 января.

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Украинские работодатели должны снова индексировать зарплаты своим сотрудникам согласно уровню инфляции на уровень инфляции. Об этом сообщает пресс-служба Гоструда.

Отмечается, что соответствующее правило предусмотрено в статье 39 закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год". При этом в 2023 году правительство разрешило работодателям не проводить индексацию заработной платы работникам.

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Согласно закону о госбюджете, расчет индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом, начиная с 1 января 2024 года.

"Таким образом, в нынешнем году право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется", — сказано в сообщении госструктуры.

Как изменились зарплаты украинцев

С началом 2024 года в практически всех крупных городах Украины работодатели начали повышать зарплаты своим сотрудникам. Больше всего, по сравнению с декабрем 2023 года, зарплаты увеличились у херсонцев — сразу на 1,5 тысячи гривен. Сейчас в городе платят, в среднем, 22,5 тысячи гривен.

Увеличивались зарплаты также и в других украинских городах. Например:

в Ровно, где предложенная зарплата выросла до 17,3 тысячи гривен;

в Виннице — 17 тысяч гривен;

в Луцке — 16,5 тысячи гривен.

Зарплаты населения в 2024 году, как ожидается, будут увеличиваться и дальше на фоне улучшения экономической ситуации в Украине. Об этом Фокус писал в своей статье Высокая цена кадров. Кому и насколько повысят заработную плату в 2024 году в Украине.

Так, владелица HR агентства Доминика Иванова-Бекар рассказала, почему работодателям придется повышать выплаты свои работникам.

"Большинство работодателей испытывают кадровый голод, а на ряд специальностей спрос превышает предложение. В такой ситуации бизнес, чтобы быть конкурентными на рынке труда, привлекать лучших и удерживать персонал, должен предлагать конкурентные заработные платы", — сказала она.

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Напомним, экономист Михаил Кухар считает, что уже во втором квартале 2024 года зарплаты достигнут довоенного среднего уровня в 600 долларов. Тем временем в Кабинете министров прогнозируют, что к 2026 году украинцы ежемесячно будут зарабатывать по 30 тысяч гривен.