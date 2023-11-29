Когда зарплаты вырастут до довоенного уровня: экономист дал оптимистичный прогноз (видео)

По мнению экономиста Михаила Кухаря, уже во втором квартале следующего года зарплаты достигнут довоенного среднего уровня в $600.

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Поднятие зарплат в Украине произошло вынужденно, потому что бизнесу не хватало квалифицированных рабочих рук, но это все равно помогает повышать ВВП и восстанавливать экономику. Так в интервью Фокусу заявил главный экономист Ukraine Economic Outlook, Михаил Кухар.

По словам эксперта, бизнес даже готов был переплачивать на низких позициях, типа продавцов или кассиров. А в макроэкономике рост зарплат является хорошим признаком, когда ее уровень увеличивается из-за роста производительности труда и маржи предприятий, а не из-за недостатка кадров.

Хотя это тоже неплохо, говорит специалист, потому что все равно эти деньги попадают на внутренний рынок поддерживая других производителей и поставщиков услуг. Поэтому даже в условиях широкомасштабной войны мы имеем рост ВВП на уровне $175 млрд, что на $22 млрд больше, чем в прошлом году. Хотя до войны этот показатель был на уровне $200 млрд.

Валово-внутренний продукт: комплекс произведенных товаров и услуг внутри страны.

"У нас отрицательный торговый баланс на минус $40 млрд, — отмечает Михаил Кухар, — Но второй год подряд наша воюющая страна имеет положительный платежный баланс".

По словам экономиста, в прошлом году в Украину зашло на $12 млрд чем вышло, а в этом году ожидается плюс $18 млрд. Поэтому ежегодно резерв Нацбанка только растет, а не уменьшается, что является отличным показателем экономики и банковской системы в целом.

"На начало войны резервы Нацбанка были на уровне $28 млрд, акцентирует Михаил Кухар, — Сейчас этот показатель должен достичь $42-45 млрд".

В целом эксперт отмечает, что в украинской экономике несмотря на войну отмечаются парадоксально хорошие новости: хотя ВВП упал на 29% с начала агрессивной войны, но уже летом этот показатель стал уменьшаться, причем очень примечательно, на 4,4%.

Зарплаты тоже вырастут, утверждает Михаил Кухар, и если сейчас в среднем по стране есть зарплата в $480, то зимой этот уровень пересечет черту в $500, а во втором квартале восстановится на довоенные средние $600.

"Мои слова могут звучать крайне оптимистично, но те цифры, которые у меня есть, — говорит Михаил Кухар, — На Западе все удивляются, как такое возможно в стране, в которой идет война, потому что там уже давно ожидали нашего полного экономического коллапса".

Ранее Фокус рассказывал, что массовую индексацию пенсий нужно ожидать позже. Эксперт сообщил, когда в Украине сделают перерасчет.