Пенсии и выплаты ВПЛ: что изменится с 1 декабря

В декабре на повышение пенсии могут рассчитывать те, кому исполнится 70, 75 и 80 лет. А вот массовую индексацию пенсий нужно ожидать позже. Эксперт сообщил, когда в Украине сделают перерасчет.

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Поскольку в 2023 году повышение прожиточного минимума не предусмотрено, ожидать увеличения пенсий в декабре не стоит. Об этом пишет Фокус в новой статье "Пенсии, субсидии, тарифы, налоговые проверки: что изменится для украинцев с 1 декабря".

В 2023 году было осуществлено три этапа повышения пенсий: в марте провели индексацию выплат более миллиона украинцев (почти 20%); 1 апреля пенсионерам, которые работают и после назначения пенсий продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа, также сделали перерасчет, а еще с 1 июля гражданам, которые работали на госпредприятиях, были учеными, сотрудниками местного самоуправления или народными депутатами, тоже повысили пенсии.

По словам управляющего партнера Evrika Law Андрея Шабельникова, поскольку в 2023 году повышение прожиточного минимума не предусмотрено, ожидать увеличения пенсий в декабре не стоит.

Доплаты получат только те пенсионеры, которым исполнится 70, 75 и 80 лет. Надбавки составят 300, 456, 570 гривен, соответственно.

Когда ожидать индексацию пенсий

По словам эксперта, массовую индексацию пенсий нужно ожидать в 2024 году.

Она будет осуществляться по новой системе.

Предварительно индексацию проведут с 1 марта 2024 года. Согласно заявлениям представителей правительства, индексацию проведут по новой бальной системе. Между тем, согласно принятой смете на следующий год, уже с 1 января 2024 года должна вырасти минимальная пенсия — с 2 093 гривен до 2 361 гривны.

Кто получит доплаты от ООН

В то же время украинские пенсионеры могут получить доплату от ООН. Напомним, деньги получат пенсионеры из регионов, где продолжаются активные боевые действия.

Также на помощь могут рассчитывать люди с пенсией меньше 3250 гривен.

Те, кто не получал деньги с 1 марта 2023 года от международных организаций и/или помощи на проживание для ВПЛ тоже имеют право на доплату от Организации Объединенных Наций.

Размер доплаты

Сколько денег получит тот или иной пенсонер, рассчитают в индивидуальном порядке. Размер доплат составляет разницу между фактической выплатой и 3250 грн. Информация о таких пенсионерах содержится в базе данных Пенсионного фонда, поэтому подавать заявление не нужно. Денежная помощь будет перечислена на те банковские счета, на которые обычно поступают пенсионные выплаты, или через Укрпочту.

Украинские граждане, которые выехали за пределы страны, до 31 декабря должны пройти физическую идентификацию, чтобы продолжать получать выплаты. Фокус предоставлял пошаговую инструкцию действий на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Повысят ли выплаты переселенцам

В Кабмине изменили ряд правительственных постановлений по учету внутренне перемещенных лиц и выплат им госпомощи.

Если человек трудоспособного возраста не работает при отсутствии уважительных причин, в течение трех месяцев со дня назначения выплат должен поспособствовать своей занятости: трудоустроиться; подать заявление для получения гранта на открытие собственного дела; обратиться в службу занятости для получения ваучера на обучение; зарегистрироваться в службе занятости и получить статус безработного.

Выплату государственной помощи ВПЛ на проживание, которая составляет три тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и две тысячи гривен для всех остальных с 1 августа продлили автоматически на шесть месяцев — до февраля 2024-го.

Поскольку с 1 ноября 2023 года помощь стала срочной, тем, кто обратится за ней в декабре 2023-го, выплату назначат на шесть месяцев на семью. Для оформления выплат ВПЛ теперь должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно.

Эксперт пояснил, что при назначении выплат будут учитываться "имущественные" критерии.

Могут ли отказать в помощи ВПЛ

Так, в помощи могут отказать, если лицо приобрело новое авто, с года выпуска которого прошло менее пяти лет; имеет на депозите в банке в целом более 100 тыс. грн; приобрело иностранную валюту, банковских металлов на общую сумму более 100 тысяч гривен.

Напомним, благодаря денежной помощи определенные категории украинцев, которые имеют статус ВПЛ, смогут платить за аренду жилья и коммунальные услуги в течение 6 месяцев. До 10 декабря 2023 года еще есть время, чтобы зарегистрироваться и принять участие в проекте. Фокус ранее писал, как это сделать.