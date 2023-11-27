Пенсионерам в Украине увеличат денежную помощь: кому и сколько доплатят

Украинское правительство и Минсоцполитики расширили программу дополнительной поддержки пенсионеров за счет средств ВПП ООН. Фокус узнал, кто и сколько сможет получить.

Related video

Часть помощи международных гуманитарных организаций, которые активно оказывают поддержку Украине, направят людям, которые больше всего в ней нуждаются — гражданам на пенсии. Кабинет Министров повысил до 3250 гривен предельный размер пенсий для назначения денежной помощи пенсионерам от Всемирной продовольственной программы ООН согласно Постановлению КМУ № 781. Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики Украины.

По заявлению Министерства, 24 ноября Правительство приняло постановление, где говорится об увеличении предельного размера пенсии для получения дополнительной денежной помощи с 3000 гривен до 3250 гривен.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина от 28 июля 2023 года №781 "О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта относительно дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения".

Важно

Пенсии в Украине: кому уменьшат выплаты в 2024 году

Кто из пенсионеров имеет право на выплаты и когда их получит

Министерство социальной политики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) реализуют совместный проект по оказанию финансовой поддержки пенсионерам, которые проживают в зоне боевых действий, имеют низкую пенсию и не получают других денежных пособий от международных организаций.

Право на получение денежной помощи имеют пенсионеры, которые:

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

имеют размер пенсии менее 3 тысяч гривен;

не получали с 1 марта 2023 г. дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или помощи на проживание для ВПЛ.

Отметим, что новые условия получения дополнительной социальной поддержки за счет средств ВПП начинают действовать уже в ноябре 2024 года. В Минсоцполитики напомнили, что ВПП ООН предоставляла пенсионерам денежную помощь (доплату к пенсии) на сумму, которой не хватало до 3 тыс. грн. Ее получают уже около 270 тыс. украинских пенсионеров.

Напомним, в марте 2024 года будет проведена индексация пенсий, в соответствии с новыми правилами. В Минсоцполитики объявили, что будут учитывать баллы и каждый отработанный месяц. Фокус уже предоставлял подробности о мартовской индексации.

Также сообщалось о том, кто может рассчитывать на почти 1000 грн прибавки к пенсии.