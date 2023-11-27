Пенсіонерам в Україні збільшать грошову допомогу: кому і скільки доплатять

Український уряд та Мінсоцполітики розширили програму додаткової підтримки пенсіонерів за рахунок коштів ВПП ООН. Фокус дізнався, хто та скільки зможе отримати.

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Частину допомоги міжнародних гуманітарних організацій, які активно надають підтримку Україні, спрямують людям, які найбільше її потребують — громадянам на пенсії. Кабінет Міністрів підвищив до 3250 гривень граничний розмір пенсій для призначення грошової допомоги пенсіонерам від Всесвітньої продовольчої програми ООН згідно з Постановою КМУ № 781. Про це йдеться у повідомленні Міністерства соцiальної політики України.

За заявою Міністерства, 24 листопада Уряд ухвалив постанову, де йдеться про збільшення граничного розміру пенсії для отримання додаткової грошової допомоги з 3000 гривень до 3250 гривень.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну від 28 липня 2023 року №781 "Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Обʼєднаних Націй проєкту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення".

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Хто з пенсіонерів має право на виплати і коли їх отримає

Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) реалізують спільний проєкт із надання фінансової підтримки пенсіонерам, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

Право на отримання грошової допомоги мають пенсіонери, які:

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

мають розмір пенсії менше 3 тисячі гривень;

не одержували з 1 березня 2023 р. додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО.

Зазначимо, що нові умови отримання додаткової соціальної підтримки за рахунок коштів ВПП починають діяти вже у листопаді 2024 року. У Мінсоцполітики нагадали, що ВПП ООН надавала пенсіонерам грошову допомогу (доплату до пенсії) на суму, якої не вистачало до 3 тис. грн. Її отримують вже біля 270 тис. українських пенсіонерів.

Нагадаємо, у березні 2024 року буде проведено індексацію пенсій, відповідно до нових правил. В Мінсоцполітики оголосили, що враховуватимуть бали та кожен відпрацьований місяць. Фокус вже надавав подробиці щодо березневої індексації.

Також повідомлялося про те, хто може розраховувати на майже 1000 грн надбавки до пенсії.