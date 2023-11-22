Українці отримають 2600 гривень надбавки до пенсії: кому підвищать виплати з 1 січня

Бюджет передбачає підвищення виплат для громадян, чия поточна пенсія не перевищує 10 прожиткових мінімумів. Очікується також, що до кінця 2023 року середня пенсія становитиме 5496 грн.

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Із 1 січня максимальна сума пенсійних виплат в Україні збільшиться з 20 930 до 23 610 грн. Надбавку 2,6 тис. грн отримають громадяни, чия поточна пенсія не перевищує 10 прожиткових мінімумів. Такі зміни передбачає бюджет України на 2024 рік.

Прожитковий мінімум для згаданої категорії громадян із 2024 року збільшать із 2093 до 2361 грн (мінімальний розмір пенсії), а максимальний розмір збільшиться з 20 930 до 23 610 гривень відповідно.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пенсії мають підвищити до 6 тис. грн. Варто згадати про те, що в період із червня 2022-го до червня 2023-го середня пенсія зросла на 874 грн.

За таких темпів до кінця 2023-го середня пенсія становитиме 5496 грн, а за минулий рік зросла на 500 грн. Інакше кажучи, підвищення буде не настільки відчутним, ніж раніше: все через новий метод розрахунку.

Бюджет Пенсійного фонду на 2024 рік — 322 млрд грн. Такої суми буде достатньо для індексації, водночас розраховувати на значне зростання не доводиться. За оцінками Міністерства соціальної політики, пенсії так підвищать усім, хто досяг пенсійного віку та вийшов на пенсію не раніше, ніж три роки тому.

Індексація пенсій із березня 2024-го

Імовірно, у березні 2024 року буде проведено індексацію пенсій, відповідно до нових правил. Раніше виплати збільшували на суму, що дорівнювала половині торішньої інфляції та середньому за три роки зростанню зарплат. Про нові правила поки що не повідомляють, але в Мінсоцполітики оголосили, що враховуватимуть бали та кожен відпрацьований місяць.

Раніше внаслідок березневої індексації були найзначущіші підвищення пенсій за рік. Для цього на період воєнного стану потрібне рішення Кабміну.

Підвищення мінімальної зарплати з квітня 2024 року

Очікується, що з квітня 2024 року громадянам України підвищать мінімальні зарплати із 7100 до 8000 грн. Знову ж таки, зросте й пенсія для тих, хто відповідає вимогам щодо стажу й досяг 65-річчя. Гарантований розмір пенсії зросте з 2840 до 3200 грн для такої категорії пенсіонерів.

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