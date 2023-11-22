Украинцы получат 2600 гривен прибавки к пенсии: кому повысят выплаты с 1 января

Бюджетом предусмотрено повышение выплат для граждан, чья текущая пенсия не превышает 10 прожиточных минимумов. Ожидается также, что к концу 2023 года средняя пенсия составит 5496 грн.

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С 1 января максимальная сумма пенсионных выплат в Украине увеличится с 20 930 до 23 610 грн. Прибавку в виде 2,6 тыс. грн получат граждане, чья текущая пенсия не превышает 10 прожиточных минимумов. Такие изменения предусмотрены бюджетом Украины на 2024 год.

Прожиточный минимум для упомянутой категории граждан с 2024 года увеличат с 2093 до 2361 грн (минимальный размер пенсии), а максимальный размер — увеличится с 20 930 до 23 610 гривен соответственно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пенсии должны повысить до 6 тыс. грн. Стоит упомянуть о том, что в период с июня 2022-го по июнь 2023-го средняя пенсия выросла на 874 грн.

При таких темпах к концу 2023-го средняя пенсия составит 5496 грн. А за прошлый год вырастет на 500 грн. Иначе говоря, повышение будет не столь ощутимым, чем прежде: все из-за нового метода расчета.

Бюджет Пенсионного фонда на 2024 год — 322 млрд грн. Такой суммы будет достаточно для индексации, вместе с тем рассчитывать на значительный рост не приходится. По оценкам Министерства социальной политики, пенсии, таким образом, повысят всем, кто достиг пенсионного возраста и вышел на пенсию не раньше, чем три года назад.

Индексация пенсий с марта 2024-го

Предположительно, в марте 2024 года будет проведена индексация пенсий, в соответствии с новыми правилами. Прежде выплаты увеличивали на сумму, равную половине прошлогодней инфляции и среднему за три года росту зарплат. О новых правилах пока не сообщается, но в Минсоцполитики объявили, что будут учитываться баллы и каждый отработанный месяц.

Прежде за счет мартовской индексации были наиболее значимые повышения пенсий за год. Для этого на период военного положения требуется решение Кабмина.

Повышение минимальной зарплаты с апреля 2024

Ожидается, что с апреля 2024 года гражданам Украины повысят минимальные зарплаты с 7100 до 8000 грн. Опять же, вырастет и пенсия для соответствующих требованиям по стажу и достигшим 65-летия. Гарантированный размер пенсии вырастет с 2840 до 3200 грн для такой категории пенсионеров.

Напомним о том, каким образом изменится размер страхового стажа в 2024 году.

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