Украинцам повысили зарплаты: в каких городах больше всего платят (инфографика)

В январе в крупных городах готовы платить в среднем от 14 500 гривен до 22 500 гривен. Самые высокие зарплаты предлагают военнослужащим.

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С января 2024 года в практически всех крупных городах Украины работодатели начали предлагать увеличенные зарплаты. Больше всего, по сравнению с декабрем 2023 года, выросли предложения в Херсоне — сразу на 1500 гривен, до средних 22 500 гривен. Об этом свидетельствуют данные портала по трудоустройству Work.ua.

Также в ряде городов увеличение составило около 1000 гривен. По данным портала, это:

Ровно, где предложенная зарплата выросла до 17 300 гривен;

Винница — 17 000 гривен;

Луцк — 16 500 гривен.

В остальных городах повышение составило 500-800 гривен. За исключением четырех, где предложенная зарплата осталась на старом уровне. Речь идет о:

Запорожье — 16 000 гривен;

Житомир — 16 000 гривен;

Черкассы — 17 000 гривен;

Чернигов — 15 000 гривен.

Какие зарплаты готовы платить украинцам

В целом, в январе крупные города готовы платить в среднем от 14 500 гривен (Сумы) до 22 500 гривен (Херсон). При этом размах зарплат по профессиям огромный. Например, в Херсоне больше всего предлагают военнослужащим — в среднем 72 500 гривен, а меньше всего — кассирам, 11 400 гривен.

Почти столько же, как и в Херсоне, предлагают в Киеве — в среднем, 22 000 гривен. Больше всего — военнослужащим — средние 72 500 гривен, а меньше всего — библиотекарям, 9100 гривен, а также ассистентам учителя и маркировщикам — по 9500 гривен.

На третьем месте по самым высоким предложенным зарплатам идет Львов — в среднем 20 000 гривен. Здесь:

больше всего предлагают военнослужащим — средние 75 000 гривен;

меньше всего — педагогам-организаторам, обычным организаторам и уборщикам, 10 500 гривен в среднем.

Самая низкая предложенная зарплата фиксируется в Сумах — в среднем 14 500 гривен. Итак:

больше всего предлагают военнослужащим — средние 72 500 гривен;

меньше всего — уборщикам, 7200 гривен в среднем.

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