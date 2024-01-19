Рост зарплат — не для всех. Как и почему меняются условия на рынке труда Украины

В Украине из-за почти двух лет войны усилился дефицит квалифицированных специалистов, что мотивирует компании повышать уровень оплаты сотрудникам. Фокус исследовал, как будут платить украинские работодатели в 2024 году и какие факторы повлияют на зарплаты украинцев.

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Результаты опроса предприятий в IV квартале 2023 года свидетельствуют о сохранении положительных ожиданий бизнеса относительно деловой активности и в 2024 году. То есть, несмотря на риски безопасности и логистические трудности с пересечением границы, в Украине будут расти объемы производства товаров и услуг. В то же время улучшились и инфляционные ожидания. Об этом свидетельствуют данные отчета "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за IV квартал 2023-го.

В отчете отмечается, что предприятия Украины ожидают стремительный рост будущих расходов на оплату труда одного наемного работника — об этом сообщили 58% опрошенных Нацбанком. Причем самые высокие ожидания относительно роста уровня оплаты труда у предприятий перерабатывающей промышленности и у предприятий, осуществляющих экспортные и импортные операции.

Фокус расспросил экспертов по консалтингу и HR-специалистов о тенденциях роста зарплат и оттока специалистов с рынка труда, что, учитывая большую войну в Украине, можно прогнозировать и в 2024 году.

Предприятия Украины ожидают более стремительный рост будущих расходов на оплату труда Фото: PIXABAY

Дефицит кадров: что повлияло на отток специалистов и следует ли ожидать изменений в 2024 году

По данным портала по поиску работы Work.ua, в начале полномасштабного вторжения количество предложений работы на рынке труда сократилось более чем в 10 раз, зато конкуренция среди соискателей на одну вакансию выросла более чем в 7 раз. Рекрутеры получали десятки отзывов от кандидатов. Уже в начале 2023 года конкуренция приблизилась к обычным показателям и даже начала уменьшаться. В 2023 году абсолютное большинство работодателей столкнулись с дефицитом кадров. Он усиливается неравномерным восстановлением рынка труда как в географическом, так и отраслевом измерении.

Портал по поиску работы Work.ua проиллюстрировал планы работодателей на 2024 год Фото: Work.ua

По словам директора консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталия Михайлова, в Украине не хватало рабочей силы последние 10 лет, а сейчас, во время полномасштабной войны, на ситуацию повлияли и следующие факторы:

мобилизация;

выезд за границу;

демографический кризис 1990-х годов.

"Компании восстановились после первого года полномасштабного вторжения, работают и нуждаются в работниках. Но работников нет из-за нехватки молодежи (вспомним демографический кризис 25 лет назад): меньшая рождаемость тогда дала результаты сейчас — меньше выпускников школ, вузов приходят в компании. Также дала о себе знать вынужденная миграция, военные действия, отток рабочей силы на нужды армии. Поэтому имеем увеличение дефицита работников", — отметил Михайлов.

С ним соглашается HR-эксперт Доминика Иванова-Бекар, а также отмечает пострадавшую от войны медицинскую отрасль, где наблюдается сейчас большая нехватка кадров.

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"К сожалению, очень много медиков выехало за границу, изменили место жительства в Украине, то есть получили статус ВПЛ (внутренне перемещенные лица) . В частности, многие выехали из Херсонской, Запорожской, частично Сумской, Харьковской областей. Также среди медработников есть много мобилизованных. Большая нехватка узкопрофильных врачей, а также фармацевтов", — говорит специалист.

Дефицит кадров никуда не денется и в течение 2024 года. Согласно упомянутому выше отчету НБУ, развитию предприятий мешают как военные действия и их последствия, так и нехватка квалифицированных работников.

В прифронтовом Харькове в 2024 году будет напряженная ситуация с кадрами Фото: УНИАН

Однако с дефицитом кадров могут столкнуться и работодатели в прифронтовых регионах, и на Западе страны. У первых сложности с наймом связаны с тем, что люди были вынуждены переехать в более безопасные регионы или за границу. Для второй категории работодателей рекрутинг осложняется большой конкуренцией с другими работодателями. Например, в Закарпатской области рынок труда восстановился на 167% — работодателей стало значительно больше, чем до полномасштабного вторжения, и кандидатов на всех просто не хватает.

В то же время сокращение работников может быть скрытым, говорит Виталий Михайлов.

"Например, опасаясь мобилизации, мужчины в компании увольняются по документам, а фактически они работают. Мужчины сейчас не хотят официально работать, потому что компания должна подавать информацию о военнообязанных. Поэтому здесь возникает вопрос: реально наблюдается сокращение или на бумаге", — предполагает специалист.

По данным Work.ua, за 2023 год средняя заработная плата в Украине выросла на 23% Фото: Work.ua

Кому больше? Зарплаты в Украине вырастут, однако не для всех

По данным Work.ua, за 2023 год средняя заработная плата в Украине выросла на 23% — с 15 тыс. грн в январе до 18,5 тыс. грн в ноябре.

Более чем на 50% с января по ноябрь 2023 года выросли доходы таких специалистов:

с 11 000 грн до 18 500 грн (+68%) — у составителя;

с 20 000 грн до 32 500 грн (+63%) — у медиапродюсера;

с 9 250 грн до 14 500 грн (+57%) — у мойщика;

с 22 500 грн до 33 750 грн (+50%) — у автослесаря;

с 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у высотника;

с 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у технолога мебели.

Кабмин ожидает, что среднемесячная заработная плата работников в Украине составит 21 809 гривен в 2024 году. То есть, учитывая прогнозный курс МВФ, долларовая зарплата украинцев в 2024 году составит 527 долларов и превысит уровень довоенного 2021 года (514 долларов) .

По словам Доминики Ивановой-Бекар, зарплаты в Украине действительно растут. И произошло это еще в конце 2022 года. По ее прогнозу, повышение зарплаты будет продолжаться и в течение 2024-го.

30% опрошенных работодателей закладывают в бюджет-2024 повышение оплаты труда сотрудников до 10%.

"Бизнес развивается. Очень растет сейчас уровень жизни. А на это влияют энергоносители, то есть сырье. Всегда есть работодатели, которые держат руку на пульсе относительно погрешности инфляции. Это также очень ощутимо и работникам. В 2023 году инфляция была заложена в пределах 15%. Поэтому я прогнозирую где-то от 10-15% закладки на рост заработных плат и в этом году", — пояснила она.

Однако такие значительные роста зарплат не будут носить массового характера, потому что не у всех работодателей есть такие возможности. Опрос портала Work.ua подтверждает это. 46% респондентов пока не планируют пересматривать размер зарплаты работников в 2024 году года. В то же время 30% опрошенных закладывают в бюджет-2024 повышение оплаты труда сотрудников до 10%. Заметим, что сокращение зарплат прогнозирует лишь 1% опрошенных работодателей.

Есть определенные отрасли, где следует ожидать большой спрос. И там возможен рост заработной платы. Фото: Getty Images

"Есть определенные отрасли, где следует ожидать большой спрос. И там возможны рост заработной платы от 15% и даже 20-30%. Но это будет, скорее, исключение, чем правило. Потому что, если мы говорим о массовом увеличении заработной платы, то такого не будет. Как работает рынок: если наблюдается большая инфляция, или изменения в стране, то растут цены, а потом начинает расти и заработная плата. В начале войны многие компании срезали плату. А потом в течение 2022-го они начала расти. Поэтому такая ситуация будет и в 2024 году. Сейчас большинство компаний закладывает рост до 15%, корректируя их под уровень инфляции. А там уже будут идти пересмотры. Например, мы видим сейчас несколько месяцев очень растет потребность в производстве дронов, снарядов, то есть товаров ВПК. И здесь специалистам готовы платить", — пояснила Доминика Иванова-Бекар.

Оплата труда будет расти у инженеров, технологов, работников в области ВПК Фото: Getty

По ее словам спрос, а следовательно, и оплата труда, будет расти у операторов дронов, а также для специалистов инженерных специальностей. В то же время всегда в спросе специалисты в области продажи продукции или услуг конечным потребителям, логистики, интернет-маркетинга. "Здесь и сейчас достаточно большой спрос", — говорит эксперт.

Это частично подтверждают и данные Государственной службы занятости. Сейчас работодатели в Украине ищут продавцов, водителей, уборщиков, бухгалтеров, охранников, поваров, слесарей и электромонтеров.