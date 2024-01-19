Зростання зарплат — не для всіх. Як і чому змінюються умови на ринку праці України

В Україні через майже два роки війни посилився дефіцит кваліфікованих фахівців, що мотивує компанії підвищувати рівень оплати співробітникам. Фокус дослідив, як платитимуть українські роботодавці у 2024 році та які чинники вплинуть на зарплати українців.

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Результати опитування підприємств у ІV кварталі 2023 року свідчать про збереження позитивних очікувань бізнесу щодо ділової активності й у 2024 році. Тобто попри безпекові ризики та логістичні труднощі з перетином кордону, в Україні зростатимуть обсяги виробництва товарів і послуг. Водночас поліпшилися й інфляційні очікування. Про це свідчать дані звіту "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за IV квартал 2023-го.

У звіті зазначається, що підприємства України очікують на стрімкіше зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника — про це повідомили 58% опитаних Нацбанком. До того ж найвищі очікування стосовно зростання рівня оплати праці в підприємств переробної промисловості й у підприємств, що здійснюють експортні й імпортні операції.

Фокус розпитав експертів із консалтингу й HR-фахівців щодо тенденцій зростання зарплат і відтоку спеціалістів із ринку праці, що, зважаючи на велику війну в Україні, можна прогнозувати й у 2024 році.

Підприємства України очікують на стрімкіше зростання майбутніх витрат на оплату праці Фото: PIXABAY

Дефіцит кадрів: що вплинуло на відтік спеціалістів і чи слід очікувати на зміни у 2024 році

За даними порталу з пошуку роботи Work.ua, на початку повномасштабного вторгнення кількість пропозицій роботи на ринку праці скоротилася в понад 10 разів, натомість конкуренція серед шукачів на одну вакансію зросла в понад 7 разів. Рекрутери отримували десятки відгуків від кандидатів. Уже на початку 2023 року конкуренція наблизилася до звичайних показників і навіть почала зменшуватися. У 2023 році абсолютна більшість роботодавців зіткнулася з дефіцитом кадрів. Він посилюється нерівномірним відновленням ринку праці як у географічному, так і в галузевому вимірі.

Портал із пошуку роботи Work.ua проілюстрував плани роботодавців на 2024 рік Фото: Work.ua

За словами директора консалтингової компанії "Михайлов та партнери" Віталія Михайлова, в Україні не вистачало робочої сили останні 10 років, а зараз, під час повномасштабної війни, на ситуацію вплинули й такі чинники:

мобілізація;

виїзд за кордон;

демографічна криза 1990-х років.

"Компанії відновилися після першого року повномасштабного вторгнення, працюють і потребують працівників. Але працівників немає через брак молоді (згадаємо демографічну кризу 25 років тому): менша народжуваність тоді дала результати зараз — менше випускників шкіл, вишів приходять до компаній. Також далася взнаки вимушена міграція, воєнні дії, відтік робочої сили на потреби армії. Тож маємо збільшення дефіциту працівників", — зазначив Михайлов.

Із ним погоджується HR-експертка Домініка Іванова-Бекар, а також завертає увагу на постраждалу від війни медичну галузь, де спостерігається зараз велика нестача кадрів.

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"На жаль, дуже багато медиків виїхало за кордон, змінили місце проживання в Україні, тобто набули статусу ВПО (внутрішньо переміщені особи). Зокрема, багато виїхали з Херсонської, Запорізької, частково Сумської, Харківської областей. Також серед медпрацівників є багато мобілізованих. Велика нестача вузькопрофільних лікарів, а також фармацевтів", — каже фахівчиня.

Дефіцит кадрів нікуди не дінеться й упродовж 2024 року. Згідно зі згаданим вище звітом НБУ, розвитку підприємств заважають як воєнні дії та їх наслідки, так і брак кваліфікованих працівників.

У прифронтовому Харкові у 2024 році буде напружена ситуація з кадрами Фото: УНІАН

Однак із дефіцитом кадрів можуть зіткнутися і роботодавці в прифронтових регіонах, і на Заході країни. У перших складнощі з наймом повʼязані з тим, що люди були змушені переїхати в безпечніші регіони або за кордон. Для другої категорії роботодавців рекрутинг ускладнюється великою конкуренцією з іншими роботодавцями. Наприклад, у Закарпатській області ринок праці відновився на 167% — роботодавців стало значно більше, ніж до повномасштабного вторгнення, і кандидатів на всіх просто не вистачає.

Водночас скорочення працівників може бути приховане, каже Віталій Михайлов.

"Наприклад, побоюючись мобілізації, чоловіки в компанії звільняються за документами, а фактично вони працюють. Чоловіки зараз не хочуть офіційно працювати, тому що компанія повинна подавати інформацію про військовозобов'язаних. Тому тут виникає питання: реально спостерігається скорочення чи на папері", — припускає фахівець.

За даними Work.ua, за 2023 рік середня заробітна плата в Україні зросла на 23% Фото: Work.ua

Кому більше? Зарплати в Україні зростуть, проте не для всіх

За даними Work.ua, за 2023 рік середня заробітна плата в Україні зросла на 23% — із 15 тис. грн у січні до 18,5 тис. грн у листопаді.

На понад 50% із січня до листопада 2023 року зросли доходи таких спеціалістів:

з 11 000 грн до 18 500 грн (+68%) — в укладальника;

з 20 000 грн до 32 500 грн (+63%) — у медіапродюсера;

з 9 250 грн до 14 500 грн (+57%) — у мийника;

з 22 500 грн до 33 750 грн (+50%) — в автослюсаря;

з 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у висотника;

з 20 000 грн до 30 000 (+50%) — у технолога меблів.

Кабмін очікує, що середньомісячна заробітна плата працівників в Україні становитиме 21 809 гривень у 2024 році. Тобто, враховуючи прогнозний курс МВФ, доларова зарплата українців у 2024 році становитиме 527 доларів і перевищить рівень довоєнного 2021 року (514 доларів).

За словами Домініки Іванової-Бекар, зарплати в Україні дійсно зростають. І відбулося це ще наприкінці 2022 року. За її прогнозом, підвищення зарплатні триватиме й упродовж 2024-го.

30% опитаних роботодавців закладають у бюджет-2024 підвищення оплати праці співробітників до 10%.

"Бізнес розвивається. Дуже зростає зараз рівень життя. А на це вплавають енергоносії, тобто сировина. Завжди є роботодавці, які тримають руку на пульсі щодо похибки інфляції. Це також дуже відчутно й для працівників. 2023 року інфляція була закладена в межах 15%. Тому я прогнозую десь від 10-15% закладання на зростання заробітних плат і цього року", — пояснила вона.

Проте такі значні зростання зарплат не набудуть масового характеру, тому що не в усіх роботодавців є такі можливості. Опитування порталу Work.ua підтверджує це. 46% респондентів поки не планують переглядати розмір зарплати працівників у 2024 році року. Водночас 30% опитаних закладають у бюджет-2024 підвищення оплати праці співробітників до 10%. Зауважимо, що скорочення зарплат прогнозує лише 1% опитаних роботодавців.

Є певні галузі, де слід очікувати на великий попит. І там можливі зростання заробітної плати. Фото: Getty Images

"Є певні галузі, де слід очікувати на великий попит. І там можливі зростання заробітної плати від 15% і навіть 20-30%. Але це буде, імовірніше, виняток, ніж правило. Тому що, якщо ми говоримо про масове збільшення заробітної плати, то такого не буде. Як працює ринок: якщо спостерігається велика інфляція чи зміни в країні, то зростають ціни, а потім починає зростати й заробітна плата. На початку війни багато компаній зрізали платню. А потім протягом 2022-го вони почала зростати. Тому така ситуація буде і 2024 року. Зараз більшість компаній закладає зростання до 15%, коригуючи їх під рівень інфляції. А там уже йтимуть перегляди. Наприклад, ми бачимо зараз декілька місяців дуже зростає потреба у виробництві дронів, снарядів, тобто товарів ВПК. І тут спеціалістам готові платити", — пояснила Домініка Іванова-Бекар.

Оплата праці зростатиме в інженерів, технологів, працівників у галузі ВПК Фото: Getty

За її словами попит, а отже, й оплата праці, зростатиме в операторів дронів, а також для фахівців інженерних спеціальностей. Водночас завжди в попиті спеціалісти в галузі продажу продукції або послуг кінцевим споживачам, логістики, інтернет-маркетингу. "Тут і зараз досить великий попит", — каже експертка.

Це частково підтверджують і дані Державної служби зайнятості. Наразі роботодавці в Україні шукають продавців, водіїв, прибиральників, бухгалтерів, охоронців, кухарів, слюсарів і електромонтерів.