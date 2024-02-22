Профессии 2024: каких специалистов не хватает на рынке труда

По словам представительницы Государственного центра занятости, работодателем критически не хватает специалистов под заявленную потребность.

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Рынок труда в Украине активно меняется во время войны. Из-за мобилизации и выезда специалистов за границу, работодатели начинают испытывать нехватку сотрудников в некоторых сферах. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" 22 февраля рассказала Елена Мельник, которая временно исполняет обязанности директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости.

По ее словам, сейчас работодатели через Центр занятости опубликовали две тысячи вакансий для швей. При этом швей, которые зарегистрировались и ищут работу по специальности — почти тысяча.

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"Критически не хватает специалистов под заявленную потребность: швей, электромонтеров, слесарей-сантехников, токарей", — сказала она.

Мельник отметила, что больше всего, на Едином портале представлены следующие вакансии:

продавец — 17 тысяч вакансий;

водитель — 9 тысяч вакансий;

бухгалтер — 7 тысяч вакансий;

повар — 5 тысяч вакансий.

Кому из украинцев сложно найти работу

На фоне технологического прогресса многие профессии, которые еще несколько десятков лет назад были очень популярными на рынке труда, теперь практически невостребованные. Так, по словам Елены Мельник, сейчас мало кто предлагает работу людям, которые хотят работать:

почтальоном;

уборщиком;

укладчиком-упаковщиком;

подсобным рабочим;

помощником воспитателя;

делопроизводителем, экономистом;

юристом;

администратором;

специалистом государственной службы.

Напомним, 21 февраля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за полномасштабного вторжения России Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест. Также, по словам главы Кабмина, многие украинцы, после своего выезда в ЕС, не хотят возвращаться домой, поскольку не чувствуют себя в безопасности.

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Отметим, что по данным The New York Times, украинской экономике потребуется много лет, чтобы достичь довоенных показателей роста.