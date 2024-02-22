Професії 2024: яких фахівців не вистачає на ринку праці

За словами представниці Державного центру зайнятості, роботодавцям критично не вистачає фахівців під заявлену потребу.

Related video

Ринок праці в Україні активно змінюється під час війни. Через мобілізацію та виїзд фахівців за кордон, роботодавці починають відчувати брак співробітників у деяких сферах. Про це в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 22 лютого розповіла Олена Мельник, яка тимчасово виконує обов'язки директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості.

За її словами, наразі роботодавці через Центр зайнятості опублікували дві тисячі вакансій для швачок. При цьому швачок, які зареєструвалися і шукають роботу за фахом — майже тисяча.

Важливо

Вакансій багато, роботи мало. Як і чому змінюються умови праці в Україні та чи зростають зарплати

"Критично не вистачає фахівців під заявлену потребу: швачок, електромонтерів, слюсарів-сантехніків, токарів", — сказала вона.

Мельник зазначила, що найбільше, на Єдиному порталі представлені такі вакансії:

продавець — 17 тисяч вакансій;

водій — 9 тисяч вакансій;

бухгалтер — 7 тисяч вакансій;

кухар — 5 тисяч вакансій.

Кому з українців складно знайти роботу

На тлі технологічного прогресу багато професій, які ще кілька десятків років тому були дуже популярними на ринку праці, тепер практично незатребувані. Так, за словами Олени Мельник, зараз мало хто пропонує роботу людям, які хочуть працювати:

листоношею;

прибиральником;

укладальником-пакувальником;

підсобним робітником;

помічником вихователя;

діловодом, економістом;

юристом;

адміністратором;

фахівцем державної служби.

Нагадаємо, 21 лютого український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через повномасштабне вторгнення Росії Україна втратила 3,5 мільйона робочих місць. Також, за словами глави Кабміну, багато українців, після свого виїзду в ЄС, не хочуть повертатися додому, оскільки не відчувають себе в безпеці.

Важливо

Демографічна катастрофа в Україні: експерт озвучив невтішний прогноз для українців

Зазначимо, що за даними The New York Times, українській економіці знадобиться багато років, щоб досягти довоєнних показників зростання.