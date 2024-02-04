Повномасштабна війна змінила всі сфери нашого життя, не оминувши й ринок праці. Експерти розповіли про тенденції, цікаві нюансі та головні загрози, які чекають на роботодавців та пошукачів.

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Попри всі складнощі ринок праці в 2024-му зростатиме, хоча, скоріш за все, працівники продовжать йти в тінь, кажуть експерти. Ця безрадісна тенденція пов'язана як зі зростанням податків внаслідок збільшення мінімалки, так і з обов'язковим військовим обліком працевлаштованих. Не виключено, що внаслідок цього роботодавці почнуть сучасніше дивитися на питання вікових та гендерних обмежень, проявлятимуть більше гнучкості щодо віддаленої роботи, а також переглядатимуть зарплати. Але це стосуватиметься не всіх, а кандидатів з певними навичками. Фокус дослідив головні зміни на ринку праці України.

Зменшення кількості вакансій та відсутність відповідей: головні складнощі пошукачів

Масштабне Всеукраїнське дослідження "Барометр ринку праці України 2023. Прогнози на 2024", що було проведене кадровим порталом grc.ua, виявило головні складнощі, з якими наразі стикаються українці під час пошуку роботи:

41% не можуть знайти роботу з гідною оплатою;

29% відзначають зменшення кількості вакансій у професії;

23% не можуть знайти роботу через дискримінацію за віком ;

; 22% відзначають, що на пошук роботи витрачається більше сил і часу;

22% відзначили відсутність фідбеку від рекрутерів.

Чимало українців змінили місце проживання і тепер, шукаючи роботу, не можуть спиратися на звичне коло знайомств

На думку пошукачів, зараз роботодавці стали більш вимогливими до навичок кандидатів, а для успішного пошуку роботи потрібно проявляти більше активності самим кандидатам. Експерти grc.ua погоджуються: сьогодні пошукачам складніше знайти роботу, ніж до війни. І справа не тільки в тому, що ринок праці змінився, але й в тому, що чимало українців змінили місце проживання і тепер не можуть спиратися на звичне коло знайомств. До того ж, вимоги до кандидатів на вакансії досить високі: майже 3 з 5 вакансій очікують розмовний рівень англійської, достатній досвід і підтверджені результати роботи. Роботодавець не має часу і ресурсів на навчання професійним навичкам.

Більш ніж чверть українців вважають, що для успішної роботи їм недостатньо навичок тайм-менеджменту

Більш ніж чверть респондентів вважають, що для успішної роботи їм недостатньо навичок тайм-менеджменту, а кожному четвертому-п'ятому не вистачає навичок ведення перемовин. Цікаво, що у роботодавців в пріоритеті інші вимоги. Як свідчать дані "Барометру", на думку роботодавців, у найближчі 2-3 роки найзатребуванішими навичками будуть витривалість, стресостійкість та гнучкість — так вважає 68% опитаних компаній. Також до списку головних навичок увійшли критичне мислення (59%), аналітичне мислення та інноваційність співробітників (53%), емоційний інтелект (46%) та розв'язання складних проблем (38%).

Структурне безробіття: де не вистачає професіоналів

Наприкінці 2023-го дослідницька компанія Gradus Research у межах проєкту "Градус суспільства під час війни" прослідкувала динаміку працевлаштування в країні.

Виявилося, що рівень працевлаштованості українців зріс більш ніж у 2,5 рази від початку повномасштабного вторгнення. Частка працевлаштованих серед опитаних українців, які працюють повний або неповний робочий день, наразі складає 62%, у порівнянні з 24% у березні 2022 року. Непрацевлаштованими залишаються 28% респондентів, 8% мають роботу, але не працюють.

Зараз на українському ринку праці є великий попит на робітничі професії Фото: pexels.com

Водночас у grc.ua кажуть про структурне безробіття — зменшення кількості вакансій в окремих галузях. "Зараз на ринку праці є попит на професії, на які не вистачає професіоналів. Високий попит на робітничі професії, спеціалістів логістики, продажів і закупівлі. Водночас низький попит залишається на працівників гуманітарно-культурного та адміністративно-управлінського напрямів, а також у сфері ІТ, тоді як кількість шукачів роботи за цими напрямками залишається доволі значною", — пояснює Лариса Онипко, HR експертка grc.ua. На її думку, не можна сказати, що у нас зовсім немає кандидатів — не вистачає саме тих та саме з тим набором навичок, що потрібні роботодавцю. І є надлишок представників тих професій, які зараз не користуються попитом.

Частка працевлаштованих серед опитаних українців, які працюють повний або неповний робочий день, наразі складає 62%, у порівнянні з 24% у березні 2022 року

ВІддалені вакансії: пошукачі шукають дистанційку

Незважаючи на труднощі і виклики воєнного часу, 56% респондентів зазначили, що вони в цілому задоволені роботою. Одним із ключових питань для працівників і кандидатів є розмір оплати праці. 28% респондентів grc.ua відповіли, що отримують зарплату у повному розмірі, як і до війни; 12% відзначили її скорочення на 10-30%; 9% респондентів фіксують збільшення зарплати на 10-30%; 8% респондентів розповіли про скорочення зарплати більш ніж на 50%.

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Крім зарплати, на роботі співробітників утримують декілька ключових факторів:

можливість працювати дистанційно (33% респондентів);

дружня атмосфера в колективі (33%);

гнучкий графік роботи (33%);

безпечні умови праці (25%);

налагоджені відносини з керівником (23%).

Можливість працювати дистанційно - одна з ключових умов багатьох кандидатів Фото: pexels.com

Аналогічні висновки щодо популярності дистанційної роботи зробив і кадровий портал Work.ua. Підбиваючи підсумки 2023 року, експерти порталу констатували: віддалені вакансії наче медом помазано. Лише за день на деякі з таких вакансій може прийти 500 відгуків та більше.

Прогнози на 2024: дефіцит робочої сили та тіньова зайнятість

Головною тенденцією 2024 року чимало роботодавців з дослідження "Барометру" назвали дефіцит робочої сили. Внаслідок цього експерти очікують на зміну стереотипів: компанії будуть змушені дивитись сучасніше на питання вікових та гендерних обмежень, проявлятимуть більше гнучкості щодо віддаленої роботи, спробують залучати жінок на традиційно чоловічі посади.

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Крім того, експерти прогнозують зростання середньої заробітної плати, але це відбудеться не стільки завдяки відновленню економіки, скільки через нестачу персоналу.

На думку директорки консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертки Наталії Слинько, ринок праці зростатиме, але збільшуватимуться й складнощі. "Зараз серед експертів ринку багато очікувань щодо ще більшого уходу трудового ресурсу в тінь. Це погана тенденція, що пов'язана як зі зростанням податків внаслідок збільшення мінімалки, так і з обов'язковим військовим обліком працевлаштованих. Мобілізація примушує багатьох чоловіків уходити в неофіційну зайнятість. Великі підприємства від цього страждають, бо намагаються працювати з офіційним оформленням. Жінки тут не допоможуть, бо ті, що залишилися, не покривають навіть "жіночі вакансії" — не те, щоб чоловічі. Єдиним виходом я бачу перенавчання, причому досить швидке, прямо на підприємствах, та без зменшення зарплати", — зазначила експертка у коментарі Фокусу.

Тенденція уходу робітників в тінь пов'язана як зі зростанням податків внаслідок збільшення мінімалки, так і з обов'язковим військовим обліком працевлаштованих

З колегою погоджується генеральний директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd Юрій Гороховський. За його словами, повномасштабна війна повністю змінила пріоритети на ринку. Якщо до війни офіційне оформлення "в білу" вважалося конкурентною перевагою компанії, то після початку повномасштабної війни чоловіки самі почали відмовлятися від офіційного оформлення. Уникаючи призову, багато хто ставить умову: працювати тільки через ФОП.

Наталія Слинько розповіла про ще один цікавий нюанс: зараз з ринку виходять гуманітарні організації, у яких закінчилися програми. "Свого часу на ці програми переметнулися досить кваліфіковані спеціалісти з комунікаційного сектору, і зараз вони залишаться без роботи внаслідок завершення контрактів. Це не дуже великий ринок: він може трохи підсилити комерційний сектор, але сильного впливу не буде", — відзначила Слинько у розмові з Фокусом.

Міжнародні компанії на українському ринку трохи поміняли правила гри: вони збільшили рівні зарплат та очікування спеціалістів

За її словами, міжнародні компанії на українському ринку трохи поміняли правила гри: вони збільшили рівні зарплат, збільшили очікування спеціалістів, але й водночас підростили професіоналізм кандидатів. Тепер вони будуть шукати себе в комерційному секторі, якщо не зможуть знайти відповідні зарплати в гуманітарному.

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Щодо динаміки рівня працевлаштованості, то, каже Наталія Слинько, сьогодні важко прогнозувати, якою вона буде. "Це насамперед залежатиме від того, як багато компаній витримають пресинг, пов'язаний зі зростанням податкового навантаження. Не виключено, що деякі компанії просто не встигатимуть за законотворцями та почнуть відходити під іноземні юрисдикції", — каже експертка.

За прогнозами директорки TalentMatch, на український ринок праці очікує посилення конкуренції роботодавців та зменшення кількості активних кандидатів. Це призведе до більш активної розробки компаніями програм утримання персоналу. "Нарешті збільшується увага до людини, до її особистості та потреб, бо інакше працівниців не утримати, адже зарплати не можуть зростати нескінченно", — підсумувала Наталія Слинько.