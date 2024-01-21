Коли на роботу йти не потрібно. Скільки заробляють фрилансери та як знайти цікавий заробіток

Попит на фрилансерів підвищується разом з тим, як зменшується стабільність в усіх сферах економіки та бізнесу — не дивно, що він зростає не тільки в Україні, але й в світі. Кількість фрилансерів також збільшується. Фокус дослідив, як платять таким співробітникам та чи реально вижити лише за допомогою фриланс-проєктів.

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Серед глобальних економічних трендів на 2024 рік The Economist назвав подальше поширення фрилансу та дистанційної роботи. За даними журналістів, через практику роботи з дому 20% американських офісів залишаються порожніми, а у ЄС цей показник перебуває на позначці приблизно 8%. Як поширюється фриланс в Україні, чому він для багатьох став справжнім порятунком під час війни та які звички не дають можливості стати успішним фрілансером? Фокус шукав відповіді на ці питання.

Шукають на дистанційку: як попит на фриланс продовжує зростати

Кількість фрилансерів та людей на віддаленій роботі стрімко зросло в період пандемії COVID-19 та продовжує зростати, каже директор консалтингової компанії "Михайлов та партнери" Віталій Михайлов. Коли люди відчули свободу, отримали можливість працювати на кількох роботодавців, повернути їх назад буде вкрай складно.

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"Сьогодні в Україні працюють віддалено кілька мільйонів людей. По-перше, багатьом з тих, хто емігрував за кордон, вдалося зберегти робочі місця в Україні – як у штаті, так і не в штаті. По-друге, це гарна нагода працювати у різних містах в Україні, нікуди не переїжджаючи. І, нарешті, по-третє, віддалена робота дозволяє не витрачати довгі години на дорогу під час повітряних тривог", — зазначив у коментарі Фокусу Михайлов.

Cвободу дій працівникам дають 12% українських роботодавців Фото: work.ua

Кадровий портал Work.ua запитав у роботодавців, чи планують вони повертати до офісів співробітників, які працювали дистанційно. 44% опитаних взагалі не мають у штаті віддалених працівників, 18% поки не визначилися зі своїми планами на 2024 рік, а 17% вже скасували практику віддаленої роботи. Але 12% опитаних дають свободу дій працівникам: всі охочі й далі зможуть працювати онлайн. Ще 9% респондентів впровадять гібридну зайнятість у 2024 році. Разом з тим українці не вельми хочуть працювати в офісах. Про це свідчить висока конкуренція шукачів за віддалену роботу, Work.ua фіксує у щомісячних дослідженнях ринку праці. Роботодавцям, які пропонують дистанційну роботу, вдається отримувати у 5 разів більше відгуків від шукачів, ніж компаніям, які не надають такої можливості.

Лише 8% українських робітників віддають перевагу роботі у офісі Фото: work.ua

Фриланс, який давно присутній на українському ринку праці, зараз переживає стрімке зростання, погоджується рекрутерка міжнародного порталу Jooble Вікторія Потапенко. "Загалом можна говорити про пряму залежність, яка визначає попит на фрилансерів: що менше стабільності в усіх сферах економіки і бізнесу, то більше росте попит на фриланс. Бо все ж таки штатні співробітники – це про стабільність", — каже експертка.

За словами Потапенко, бізнес має чітко розуміти всі перспективи на майбутнє, забюджетувати всі бенефіти для співробітників, розуміти всі плани і інвестиції. Фрилансери можуть виконувати термінові проєкти за помірну ціну та не мати таких бенефітів, як штатні співробітники. Простіше кажучи, співробітники на фрилансі обходяться компаніям дешевше, тоді як за якістю виконання робіт вони не поступаються штатним працівникам.

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Віталій Михайлов погоджується: фриланс вигідний не лише самим фрилансерам, а й роботодавцям: "Брати до штату співробітника дорожче: треба його оформити на роботу чи через ФОП, платити податки, сплачувати лікарняні та відпустки. Крім того, людиною в штаті потрібно постійно займатися, мотивувати, навчати. Фриланс з цієї точки зору виглядає простіше: замовив роботу, отримав, заплатив та попрощався. Не треба платити рекрутерам, наймати, адаптувати, звільняти".

Але, продовжує експерт, всі ці плюси мають і зворотний бік. "Справа в тому, що фактично фрилансер є зовнішнім підрядником, а це завжди ризик. Якщо людина не в штаті, керувати нею набагато проблематичніше: сьогодні вона є, а завтра – ні. Саме тому компанії, як правило, працюють не з одним підрядником, а з двома-трьома. Тому що працювати з одним – це великий ризик, можна залишитися без товару і послуги. Хоча, як уже йшлося вище, ризики адміністрування нижчі", — зазначив експерт.

Фактично фрилансер є зовнішнім підрядником, а це завжди ризик.

Від розробників до перекладачів: які фрилансери потрібні ринку праці і скільки вони заробляють

Насамперед фриланс квітне та розвивається в айті-сфері. "Крім того, на фрилансі часто працюють журналісти, рекрутери, дизайнери, бізнес-тренери, репетитори. Дуже популярне зараз дистанційне навчання мовам", — каже Віталій Михайлов.

Попит на фриланс-перекладачів та фахівців різних мов залишається стабільно високим. Також фахівці кажуть про потребу у позаштатних дизайнерах, інтернет-маркетологів, SMM

"Можна стверджувати, що активність фриланс-роботи зараз більше акцентується на IT-секторі. Це передусім розробники, SEO-фахівці та дизайнери, — розповідає Вікторія Потапенко. — Зі зростанням зв'язків України з міжнародними компаніями попит на перекладачів та фахівців різних мов залишається стабільно високим. Ми також спостерігаємо бум розвитку малого бізнесу в Instagram та інших соціальних мережах. Тому попит на SMM-менеджерів, маркетологів, фахівців з просування, адміністраторів інтернет-магазинів також залишається високим". Отже, фриланс-зайнятість доступна не тільки в IT-сфері, і вибір для новачків досить широкий.

Фриланс — це гарна нагода працювати у різних містах та країнах, нікуди не переїжджаючи Фото: pexels.com

Щодо зарплат, то, каже Михайлов, вони майже ідентичні тим, що платять штатним співробітникам. Наприклад, якщо йдеться про розробників, то фахівці з менш ніж річним досвідом роботи можуть розраховувати на 500–700 доларів на місяць. Загалом медіанна зарплата розробників в Україні складає $3 435. Мовами з найвищими медіанними зарплатами залишаються Scala, Rust і Go, передусім це стосується досвідчених фахівців.

Пандемія у 2020 році привчила багатьох до роботи вдома Фото: pexels.com

Водночас, за словами Вікторії Потапенко, рівень заробітків більшості фрилансерів за останній рік знизився, що пояснюється високою конкуренцією на ринку.

"Більшість новачків отримують до 500 доларів на місяць, але рівень оплати залежить від завантаженості та унікальності їхніх навичок. Наразі більшість фрилансерів – початківці або фахівці середнього рівня, однак експерти у вузькій ніші можуть заробляти від 3 000 доларів на місяць. Тому на фриланс можна дивитися оптимістично. Це як бізнес – все починається з малого. Загалом, Україна має великий потенціал у сфері фрілансу завдяки сприятливій політиці та легкому доступу до платіжних рішень", — вважає рекрутерка. Важливий чинник у зарплатах фрилансерів — саме рівень експертності та кількість років у проєкті: що довше підрядник якісно та швидко виконує доручення постійного клієнта, то швидше можуть зростати його гонорари.

Рівень заробітків більшості фрилансерів за останній рік знизився, що пояснюється високою конкуренцією на ринку

"Я працюю з одним агентством інтернет-маркетингу вже 8 років. Звісно, маю і інших клієнтів, але цей клієнт — мовби "якорний". З керівником досить приємно працювати, він ніколи не торгується, і якщо я кажу, що певна робота коштуватиме, скажімо, 10-15 тисяч гривень, мені перерахують саме таку оплату. Довга співпраця вигідна нам обом — я отримую оплату, а замовник — якісно зроблену роботу у стислі часові проміжки, і, звісно, він не платить на мої доходи податків", — розповів Фокусу фрилансер зі стажем Роман. На його думку, в Україні, працюючи з кількома клієнтами, на фрилансі цілком реально заробляти не менше 30 тис. грн. на місяць.

Труднощі самостійної роботи: самоорганізуватися можуть не всі

За словами операційної директорки GRC.UA Наталії Слинько, фрилансери припускаються двох протилежних помилок. "Перша — працювати менше, ніж працював в офісі, розраховуючи на те, що впораєшся, навіть якщо все відтягнув на останній момент, — розповіла експертка у розмові з Фокусом. — Коли перебуваєш вдома і навколо тебе все дуже "неробоче", треба мати неабиякі навички самоорганізації, щоб побудувати ефективну роботу. Друга помилка протилежна: перепрацьовувати, набирати багато клієнтів, працювати по 12-16 годин на добу та все одно нічого не встигати".

Фриланс — дуже популярний формат роботи не лише в Україні, але й у США та країнах ЄС Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

На думку експертки, починати кар'єру з фрилансу не варто. Краще вже мати професію, яку можна перетворити на індивідуальну підприємницьку роботу. Це може бути робота у сфері ІТ, рекрутингу, фінансів, бухгалтерського обліку тощо. Всі ці роботи можна виконувати віддалено, немає необхідності сидіти в офісі з командою.

Щоб бути успішним фрилансером, насамперед, потрібно самоорганізуватися. Наталія Слинько радить уявити себе підприємцем, який відповідає перед клієнтами за результати роботи, завжди перебуває на зв'язку, тримає на контролі всі проєкти та відповідає за них. "Високий рівень відповідальності за роботу та дисципліна — це два головні чинники, які допоможуть досягти успіху на фрілансі", — зауважила експертка.