Когда на работу идти не нужно. Сколько зарабатывают фрилансеры и как найти интересный заработок

Спрос на фрилансеров повышается по мере уменьшения стабильности во всех сферах экономики и бизнеса — неудивительно, что он растет не только в Украине, но и в мире. Количество фрилансеров также увеличивается. Фокус исследовал, как платят таким сотрудникам и реально ли выжить только с помощью фриланс-проектов.

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Среди глобальных экономических трендов на 2024 год The Economist назвал дальнейшее распространение фриланса и дистанционной работы. По данным журналистов, из-за практики работы из дома 20% американских офисов остаются пустыми, а в ЕС данный показатель находится на отметке около 8%. Как распространяется фриланс в Украине, почему он для многих стал настоящим спасением во время войны и какие привычки не дают возможности стать успешным фрилансером? Фокус искал ответы на эти вопросы.

Ищут на дистанционку: как спрос на фриланс продолжает расти

Количество фрилансеров и людей на удаленной работе стремительно выросло в период пандемии COVID-19 и продолжает расти, говорит директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов. Когда люди почувствовали свободу, получили возможность работать на нескольких работодателей, вернуть их обратно будет крайне сложно.

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"Сегодня в Украине работают удаленно несколько миллионов человек. Во-первых, многим из тех, кто эмигрировал за границу, удалось сохранить рабочие места в Украине — как в штате, так и не в штате. Во-вторых, это хорошая возможность работать в разных городах в Украине, никуда не переезжая. И, наконец, в-третьих, удаленная работа позволяет не тратить долгие часы на дорогу во время воздушных тревог", — отметил в комментарии Фокусу Михайлов.

Свободу действий работникам дают 12% украинских работодателей Фото: work.ua

Кадровый портал Work.ua спросил у работодателей, планируют ли они возвращать в офисы сотрудников, которые работали дистанционно. 44% опрошенных вообще не имеют в штате удаленных работников, 18% пока не определились со своими планами на 2024 год, а 17% уже отменили практику удаленной работы. Но 12% опрошенных дают свободу действий работникам: все желающие и дальше смогут работать онлайн. Еще 9% респондентов внедрят гибридную занятость в 2024 году. Вместе с тем украинцы не очень хотят работать в офисах. Об этом свидетельствует высокая конкуренция соискателей за удаленную работу, которую Work.ua фиксирует в ежемесячных исследованиях рынка труда. Работодателям, которые предлагают дистанционную работу, удается получать в 5 раз больше откликов от соискателей, чем компаниям, которые не предоставляют такой возможности.

Только 8% украинских рабочих предпочитают работать в офисе Фото: work.ua

Фриланс давно присутствует на украинском рынке труда, и сейчас он переживает стремительный рост, соглашается рекрутер международного портала Jooble Виктория Потапенко. "В целом можно говорить о прямой зависимости, которая определяет спрос на фрилансеров: чем меньше стабильности во всех сферах экономики и бизнеса, тем больше растет спрос на фриланс. Потому что все же штатные сотрудники — это о стабильности", — говорит эксперт.

По словам Потапенко, бизнес должен четко понимать все перспективы на будущее, забюджетировать все бенефиты для сотрудников, понимать все планы и инвестиции. Фрилансеры могут выполнять срочные проекты за умеренную цену и не иметь таких бенефитов, как штатные сотрудники. Проще говоря, сотрудники на фрилансе обходятся компаниям дешевле, тогда как по качеству выполнения работ они не уступают штатным работникам.

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Виталий Михайлов соглашается: фриланс выгоден не только самим фрилансерам, но и работодателям: "Брать в штат сотрудника дороже: надо его оформить на работу или через ФЛП, платить налоги, оплачивать больничные и отпуска. Кроме того, человеком в штате нужно постоянно заниматься, мотивировать, обучать. Фриланс с этой точки зрения выглядит проще: заказал работу, получил, заплатил и попрощался. Не надо платить рекрутерам, нанимать, адаптировать, увольнять".

Но, продолжает эксперт, все эти плюсы имеют и обратную сторону. "Дело в том, что фактически фрилансер является внешним подрядчиком, а это всегда риск. Если человек не в штате, управлять им гораздо проблематичнее: сегодня он есть, а завтра — нет. Именно поэтому компании, как правило, работают не с одним подрядчиком, а с двумя-тремя. Потому что работать с одним — это большой риск, можно остаться без товара и услуги. Хотя, как уже говорилось выше, риски администрирования ниже", — отметил эксперт.

Фактически фрилансер является внешним подрядчиком, а это всегда риск.

От разработчиков до переводчиков: какие фрилансеры нужны рынку труда и сколько они зарабатывают

Прежде всего фриланс процветает и развивается в айти-сфере. "Кроме того, на фрилансе часто работают журналисты, рекрутеры, дизайнеры, бизнес-тренеры, репетиторы. Очень популярно сейчас дистанционное обучение языкам", — говорит Виталий Михайлов.

Спрос на фриланс-переводчиков и специалистов различных языков остается стабильно высоким. Также специалисты говорят о потребности во внештатных дизайнерах, интернет-маркетологах, SMM-менеджерах

"Можно утверждать, что активность фриланс-работы сейчас больше акцентируется на IT-секторе. Это прежде всего разработчики, SEO-специалисты и дизайнеры, — рассказывает Виктория Потапенко, — С ростом связей Украины с международными компаниями спрос на переводчиков и специалистов различных языков остается стабильно высоким. Мы также наблюдаем бум развития малого бизнеса в Instagram и других социальных сетях. Поэтому спрос на SMM-менеджеров, маркетологов, специалистов по продвижению, администраторов интернет-магазинов также остается высоким". Так что фриланс-занятость доступна не только в IT-сфере, и выбор для новичков достаточно широк.

Фриланс — это хорошая возможность работать в разных городах и странах, никуда не переезжая Фото: pexels.com

Что касается зарплат, то, говорит Михайлов, они почти идентичны тем, что платят штатным сотрудникам. Например, если речь идет о разработчиках, то специалисты с менее чем годовым опытом работы могут рассчитывать на 500-700 долларов в месяц. В целом медианная зарплата разработчиков в Украине составляет $3435. Языками с самыми высокими медианными зарплатами остаются Scala, Rust и Go, прежде всего это касается опытных специалистов.

Пандемия в 2020 году приучила многих к работе дома Фото: pexels.com

В то же время, по словам Виктории Потапенко, уровень заработков большинства фрилансеров за последний год снизился, что объясняется высокой конкуренцией на рынке.

"Большинство новичков получают до 500 долларов в месяц, но уровень оплаты зависит от загруженности и уникальности их навыков. Сейчас большинство фрилансеров — начинающие или специалисты среднего уровня, однако эксперты в узкой нише могут зарабатывать от 3000 долларов в месяц. Поэтому на фриланс можно смотреть оптимистично. Это как бизнес — все начинается с малого. В общем, Украина имеет большой потенциал в сфере фриланса благодаря благоприятной политике и легкому доступу к платежным решениям", — считает рекрутер. Важный фактор в зарплатах фрилансеров — уровень экспертности и количество лет в проекте: чем дольше подрядчик качественно и быстро выполняет поручения постоянного клиента, тем быстрее могут расти его гонорары.

Уровень заработков большинства фрилансеров за последний год снизился, что объясняется высокой конкуренцией на рынке

"Я работаю с одним агентством интернет-маркетинга уже 8 лет. Конечно, есть и другие клиенты, но этот клиент — как бы "якорный". С руководителем довольно приятно работать, он никогда не торгуется, и если я говорю, что определенная работа будет стоить, скажем, 10-15 тысяч гривен, мне перечислят именно такую оплату. Долгое сотрудничество выгодно нам обоим — я получаю оплату, а заказчик — качественно сделанную работу в сжатые временные промежутки, и, конечно, он не платит на мои доходы налогов", — рассказал Фокусу фрилансер со стажем Роман. По его мнению, в Украине, работая с несколькими клиентами, на фрилансе вполне реально зарабатывать не менее 30 тыс. грн. в месяц .

Трудности самостоятельной работы: самоорганизоваться могут не все

По словам операционного директора GRC.UA Натальи Слинько, фрилансеры допускают две противоположные ошибки.

"Первая — работать меньше, чем работал в офисе, рассчитывая на то, что справишься, даже если все отложил на последний момент, — рассказала эксперт в разговоре с Фокусом. — Когда находишься дома и вокруг тебя все очень "нерабочее", надо иметь незаурядные навыки самоорганизации, чтобы построить эффективную работу. Вторая ошибка противоположная: перерабатывать, набирать много клиентов, работать по 12-16 часов в сутки и все равно ничего не успевать".

Фриланс — очень популярный формат работы не только в Украине, но и в США и странах ЕС Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

По мнению эксперта, начинать карьеру с фриланса не стоит. Лучше уже иметь профессию, которую можно превратить в индивидуальную предпринимательскую работу. Это может быть работа в сфере ИТ, рекрутинга, финансов, бухгалтерского учета и тому подобное. Все эти работы можно выполнять удаленно, нет необходимости сидеть в офисе с командой.

Чтобы быть успешным фрилансером, прежде всего, нужно самоорганизоваться. Наталья Слинько советует представить себя предпринимателем, который отвечает перед клиентами за результаты работы, всегда находится на связи, держит на контроле все проекты и отвечает за них."Высокий уровень ответственности за работу и дисциплина — это два главных фактора, которые помогут достичь успеха на фрилансе", — отметила эксперт.