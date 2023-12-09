Как повысить свою эффективность на удаленной работе: 9 лучших советов (фото)

Удаленная работа таит в себе риски и подводные камни, которые некоторые обходят легко и свободно, а для других это становится причиной резкого падения продуктивности. Простые правила помогут справиться с этой проблемой и повысить работоспособность.

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Работа на дому для одних людей может стать спасением и избавлением от стресса и хлопот. Для других же – это невероятная изоляция и дополнительные сложности. Для тех, кому тяжело дается работать удаленно, издание Popsugar опубликовало советы и приемы, которые помогут стать продуктивным и эффективным профессионалом.

В некоторые дни вам, возможно, удастся взять себя в руки и сделать все дела, а в другие дни вы можете чувствовать себя немотивированным и немного одиноким. Итак, независимо от того, является ли ваш стол на самом деле вашим кухонным столом или вы создали отдельное домашнее рабочее место, устанавливать для себя правила и границы – это ключ к успешному решению проблемы.

1. Очистите рабочее пространство

Идеальным вариантом будет создать отдельное полноценное рабочее место – домашний офис. Но если такой возможности нет, подойдет даже кухонный стол. Однако, прежде чем начать работать, уберите со стола грязную посуду и избавьтесь от беспорядка. Если вокруг вас будет грязь и хаос, вам будет тяжелее сконцентрироваться

Очистите рабочее пространство

2. Не тащите работу в постель

Четко разграничьте зоны в доме, где вы работаете и где отдыхаете. Пытаясь работать с документами лежа в постели, вас будет одолевать большое искушение немного вздремнуть. То же самое касается и любимого кресла перед телевизором.

Не тащите работу в постель Фото: Pexels

3. Работайте там, где не отвлекают

Если дома вас все время отвлекают разговорами или просьбами, найдите уголок для работы за его пределами:

коворкинговое пространство;

кафе рядом с домом;

парк, если позволяет погода;

укромный уголок сада, если вы живете в частном доме.

Если уйти из дома невозможно, постарайтесь спокойно и четко объяснить домашним свой график и попросите не отвлекать вас в рабочие часы.

Работайте там, где не отвлекают Фото: Pixabay

4. Купите хорошее рабочее кресло

По мнению многих удаленных работников, эргономичный удобный стул или офисное кресло – это залог эффективной работы за компьютером. Уставшая спина кого угодно заставит забыть о работе и мечтать только о том, чтобы прилечь. Поэтому позаботьтесь о комфорте, чтобы повысить свою эффективность.

5. Одевайтесь на работу

Формат удаленной работы позволяет не придерживаться офисного дресс-кода, но все же вам придется вылезти из пижамы, чтобы настроиться на рабочий лад. Также избегайте другой домашней одежды, в которой вы делаете уборку или готовите еду.

Одевайтесь на работу Фото: Pexels

6. Работайте в наиболее продуктивное время

Если у вас есть возможность выбирать свои рабочие часы, то работайте в то время, когда чувствуете себя наиболее активным и работоспособным. Не для всех это стандартный рабочий день с 9 до 17 часов:

Кто-то просыпается очень рано и сразу готов к работе – тогда начинайте трудиться сразу после завтрака.

Другим нужно с утра поспать подольше, потом еще пару часов раскачаться с чашкой кофе, зато вечером такие люди готовы работать допоздна.

Есть еще один распространенный тип работников – они сохраняют высокую работоспособность практически в любое время суток, но только в течение нескольких часов. В таком случае рабочий день лучше разбить на две или три части и делать между ними перерывы.

Выберите по возможности наиболее оптимальный график, чтобы добиться максимальной эффективности.

Работайте в наиболее продуктивное время Фото: Pexels

7. Ставьте реалистичные цели на день

Постановка целей всегда важна для достижения успешного результата, но не менее важно убедиться, что они выполнимы в разумные сроки. Не пытайтесь покорить мир за час. Оцените сложность задачи и свои возможности. После этого выделите на исполнение достаточно времени и не хватайтесь параллельно за другие дела.

8. Вознаграждайте себя за выполненные задачи

Возьмите за правило делать перерыв после того, как выполните какую-то работу и сможете вычеркнуть ее из списка дел. Используйте короткие перерывы, чтобы заняться тем, что приносит вам удовольствие:

просмотреть ленту соцсетей;

выпить чашку кофе или чая;

съесть что-нибудь вкусненькое;

позвонить маме или любимому человеку;

пройти уровень игры в смартфоне;

поиграть с собакой и т.п.

Главное правило коротких перерывов – четко соблюдать временные ограничения. Для этого определите длительность таймаута (не больше 15 минут) и установите таймер. Не хитрите с собой и заканчивайте перерыв, как только прозвучит сигнал.

Вознаграждайте себя за выполненные задачи Фото: Pixabay

9. Подводите итоги своей работы

В конце рабочего дня или недели, оцените свои успехи, сравните их с предыдущим периодом. Отмечайте прогресс эффективности, выполнение сложных заданий, которыми вы гордитесь, повышение своего профессионального уровня.

Такой мониторинг позволит заметить проблемы, если они есть, а также даст стимул и мотивацию для дальнейшей работы. Не забывайте хвалить себя и вознаграждать за любые, даже небольшие или заметные только вам, достижения.

Но даже если вам кажется, что хвалить себя не за что, знайте, что это не так! Даже если у вас был тяжелый или неудачный день, вы его пережили. И это повод сказать себе "Я молодец!", а завтра постараться стать еще лучше.

Подводите итоги своей работы Фото: pexels.com

Напомним, 5 главных недостатков удаленной работы для здоровья. Удаленная работа — это удобно и во многом облегчает жизнь, например, в том, что не нужно ежедневно тратить несколько часов на дорогу. Однако работа из дома сильно влияет на психическое здоровье, может вызывать депрессию и снижает иммунитет.

Ранее ученые показали, как будут выглядеть удаленные работники через 80 лет. Британские исследователи создали модель, которая показывает, как будут выглядеть удаленные работники в 2100 году, если не начнут обустраивать себе нормальное рабочее место дома, — горб и руки-когти.