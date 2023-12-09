Як підвищити свою ефективність на віддаленій роботі: 9 найкращих порад (фото)

Дистанційна робота приховує у собі ризики та підводні камені, які дехто оминає легко та вільно, а для інших це стає причиною різкого падіння продуктивності. Прості правила допоможуть впоратися з цією проблемою і підвищити працездатність.

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Робота вдома для одних людей може стати порятунком і позбавленням від стресу та клопоту. Для інших же — це неймовірна ізоляція і додаткові складнощі. Для тих, кому важко дається працювати віддалено, видання Popsugar опублікувало поради та прийоми, які допоможуть стати продуктивним і ефективним професіоналом.

У деякі дні вам, можливо, вдасться взяти себе в руки і зробити всі справи, а в інші дні ви можете почуватися невмотивованим і трохи самотнім. Отже, незалежно від того, чи є ваш стіл насправді вашим кухонним столом, чи ви створили окреме домашнє робоче місце, встановлювати для себе правила та межі — це ключ до успішного вирішення проблеми.

1. Очистіть робочий простір

Ідеальним варіантом буде створити окреме повноцінне робоче місце — домашній офіс. Але якщо такої можливості немає, підійде навіть кухонний стіл. Однак, перш ніж почати працювати, приберіть зі столу брудний посуд і позбудьтеся безладу. Якщо навколо вас буде бруд і хаос, вам буде важче сконцентруватися

Очистіть робочий простір

2. Не тягніть роботу в ліжко

Чітко розмежуйте зони в будинку, де ви працюєте і де відпочиваєте. Намагаючись працювати з документами лежачи в ліжку, вас буде долати велика спокуса трохи подрімати. Те ж саме стосується й улюбленого крісла перед телевізором.

Не тягніть роботу в ліжко Фото: Pexels

3. Працюйте там, де не відволікають

Якщо вдома вас увесь час відволікають розмовами чи проханнями, знайдіть куточок для роботи за його межами:

коворкінговий простір;

кафе поруч із будинком;

парк, якщо дозволяє погода;

затишний куточок саду, якщо ви живете в приватному будинку.

Якщо піти з дому неможливо, постарайтеся спокійно і чітко пояснити домашнім свій графік і попросіть не відволікати вас у робочі години.

Працюйте там, де не відволікають Фото: Pixabay

4. Купіть гарне робоче крісло

На думку багатьох віддалених працівників, ергономічний зручний стілець або офісне крісло — це запорука ефективної роботи за комп'ютером. Втомлена спина кого завгодно змусить забути про роботу і мріяти лише про те, щоб прилягти. Тому подбайте про комфорт, щоб підвищити свою ефективність.

5. Одягайтеся на роботу

Формат віддаленої роботи дає змогу не дотримуватися офісного дрес-коду, але все ж вам доведеться вилізти з піжами, щоб налаштуватися на робочий лад. Також уникайте іншого домашнього одягу, у якому ви робите прибирання або готуєте їжу.

Одягайтеся на роботу Фото: Pexels

6. Працюйте в найбільш продуктивний час

Якщо у вас є можливість обирати свої робочі години, то працюйте в той час, коли почуваєтеся найактивнішим і найпрацездатнішим. Не для всіх це стандартний робочий день з 9 до 17 години:

Хтось прокидається дуже рано і одразу готовий до роботи — тоді починайте працювати відразу після сніданку.

Іншим потрібно зранку поспати довше, потім ще кілька годин розгойдатися з чашкою кави, зате ввечері такі люди готові працювати допізна.

Є ще один поширений тип працівників — вони зберігають високу працездатність практично в будь-який час доби, але тільки протягом кількох годин. У такому разі робочий день краще розбити на дві або три частини і робити між ними перерви.

Виберіть за можливості найоптимальніший графік, щоб домогтися максимальної ефективності.

Працюйте в найбільш продуктивний час Фото: Pexels

7. Ставте реалістичні цілі на день

Постановка цілей завжди важлива для досягнення успішного результату, але не менш важливо переконатися, що вони здійсненні в розумні терміни. Не намагайтеся підкорити світ за годину. Оцініть складність завдання і свої можливості. Після цього виділіть на виконання достатньо часу і не хапайтеся паралельно за інші справи.

8. Винагороджуйте себе за виконані завдання

Візьміть за правило робити перерву після того, як виконаєте якусь роботу і зможете викреслити її зі списку справ. Використовуйте короткі перерви, щоб зайнятися тим, що приносить вам задоволення:

переглянути стрічку соцмереж;

випити чашку кави або чаю;

з'їсти що-небудь смачненьке;

зателефонувати мамі або коханій людині;

пройти рівень гри в смартфоні;

погратися із собакою тощо.

Головне правило коротких перерв — чітко дотримуватися часових обмежень. Для цього визначте тривалість таймауту (не більше 15 хвилин) і встановіть таймер. Не хитруйте із собою і закінчуйте перерву, щойно пролунає сигнал.

Винагороджуйте себе за виконані завдання Фото: Pixabay

9. Підбивайте підсумки своєї роботи

Наприкінці робочого дня або тижня, оцініть свої успіхи, порівняйте їх із попереднім періодом. Відзначайте прогрес ефективності, виконання складних завдань, якими ви пишаєтеся, підвищення свого професійного рівня.

Такий моніторинг дасть змогу помітити проблеми, якщо вони є, а також дасть стимул і мотивацію для подальшої роботи. Не забувайте хвалити себе і винагороджувати за будь-які, навіть невеликі або помітні тільки вам, досягнення.

Але навіть якщо вам здається, що хвалити себе нема за що, знайте, що це не так! Навіть якщо у вас був важкий або невдалий день, ви його пережили. І це привід сказати собі "Я молодець!", а завтра постаратися стати ще краще.

Підбивайте підсумки своєї роботи Фото: pexels.com

Нагадаємо, 5 головних недоліків віддаленої роботи для здоров'я. Дистанційна робота — це зручно і багато в чому полегшує життя, наприклад, у тому, що не потрібно щодня витрачати кілька годин на дорогу. Однак робота з дому сильно впливає на психічне здоров'я, може викликати депресію і знижує імунітет.

Раніше вчені показали, який вигляд матимуть віддалені працівники через 80 років. Британські дослідники створили модель, яка показує, який вигляд матимуть віддалені працівники 2100 року, якщо не почнуть облаштовувати собі нормальне робоче місце вдома, — горб і руки-кігті.